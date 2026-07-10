Israel alertó a EE.UU. sobre un plan de Irán para asesinar a Donald Trump

10 jul. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Israel compartió información de inteligencia con las autoridades de Estados Unidos sobre un nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según informaron medios norteamericanos.

De acuerdo con los reportes publicados por The Wall Street Journal y CNN, la advertencia llegó esta semana y se refiere a un complot específico. Aunque las agencias de seguridad estadounidenses siguen de cerca las amenazas de Teherán desde hace semanas, estos nuevos datos activaron de inmediato medidas de emergencia para proteger al mandatario y en las fuerzas militares en Medio Oriente.

Dudas sobre el informe y gestiones diplomáticas

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han podido verificar de forma independiente los datos entregados por Israel. Algunos funcionarios de la Casa Blanca señalaron de manera anónima que el reporte podría ser una estrategia para presionar a Trump para iniciar una acción militar directa contra Irán, justo en un momento tenso tras el fin de la tregua firmada hace tres semanas.

A pesar del aumento de las hostilidades y la suspensión de los acuerdos de paz, los canales diplomáticos entre Washington y Teherán siguen abiertos. Ambos gobiernos buscan avanzar en las negociaciones para un acuerdo nuclear fijado para mediados de agosto.

El origen de las amenazas y los antecedentes del conflicto

La tensión entre Trump y el Gobierno iraní comenzó durante el primer periodo presidencial del republicano. El punto clave ocurrió en enero de 2020, cuando Trump ordenó un ataque con drones en Bagdad, donde murió Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde ese momento, Teherán prometió venganza contra los responsables de la operación.

Este conflicto sumó un antecedente judicial en 2024. En ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a un ciudadano paquistaní de intentar contratar personas en Estados Unidos para cometer un asesinato vinculado a los intereses de Irán.

La reactivación de estas alertas coincide con lo que el propio Trump comentó a los periodistas a bordo del avión presidencial tras la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. El mandatario aseguró estar al tanto de los informes y afirmó que en Irán buscan eliminarlo y que está en todas sus listas de objetivos.

Cambios de seguridad y alerta militar

La alerta de inteligencia provocó cambios inmediatos en la logística del viaje presidencial. Por orden del Servicio Secreto, Trump tuvo que cambiar su itinerario al salir de Turquía y abordar un modelo antiguo del Air Force One por seguridad, mientras que su jet oficial fue enviado antes hacia el Reino Unido.

En el plano militar, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln hizo ejercicios defensivos con armamento cargado en la zona de conflicto y se mantuvo en alerta por si recibía órdenes de ataque.