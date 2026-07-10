Instagram y Facebook permiten que otros usen tus fotos y videos para crear contenido con IA: conoce cómo desactivarlo

10 jul. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Las recientes actualizaciones en las políticas de privacidad de Meta han encendido las alarmas entre los usuarios de redes sociales. La compañía tecnológica implementó un cambio en sus condiciones que, por defecto, viene activado para todas las cuentas y permite que la plataforma utilice las fotografías y videos de las personas para crear contenido mediante su herramienta de Inteligencia Artificial, Meta AI.

Esta modificación afecta directamente a quienes poseen perfiles públicos en aplicaciones como Instagram o Facebook, abriendo la posibilidad de que las fotos y videos personales sean reutilizados por otros usuarios. Sin embargo, existe una forma sencilla de desactivar esta opción desde los ajustes de privacidad de la cuenta.

Paso a paso: Cómo desactivar la opción en tu perfil.

Debido a que esta herramienta se encuentra en pleno proceso de despliegue, es posible que algunos usuarios todavía no la tengan disponible en sus aplicaciones. Para comprobarlo y desactivarla, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al perfil: Abre la aplicación e ingresa a tu perfil personal. Acceder a los ajustes: Presiona el menú de las tres líneas horizontales ubicado en la esquina superior derecha para desplegar la configuración. Buscar la sección correspondiente: Baja por el menú de ajustes hasta encontrar la alternativa llamada "Compartir y reutilizar". Desactivar Meta AI: Dentro de este apartado aparecerá una nueva casilla dedicada a "Meta AI". Allí se deben apagar las dos opciones de autorización que vienen activadas por defecto.

Restricciones del cambio de privacidad

Cabe destacar que esta nueva política de uso de datos rige exclusivamente para las cuentas públicas. Aquellos usuarios que mantienen sus perfiles configurados en modo privado no se ven afectados por esta medida de IA de Meta.

Expertos en seguridad digital sugieren revisar esta configuración de manera periódica, especialmente si no se desea que los rasgos del rostro o los videos del entorno familiar terminen siendo procesados por algoritmos para generar contenido de terceros dentro de la aplicación.