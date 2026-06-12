Reportan caída de Facebook, Instagram y WhatsApp Web a nivel mundial: Usuarios informan fallas en plataformas de Meta

12 jun. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

Usuarios de redes sociales de distintos países del mundo reportaron durante la mañana de este viernes problemas para utilizar algunas de las principales plataformas de Meta.

Los reclamos se concentraron en Facebook, Instagram y WhatsApp, donde internautas advirtieron dificultades para acceder a dichas redes sociales.

¿Qué problemas reportan los usuarios?

Según apuntaron usuarios de todo el mundo en plataformas como X y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales, los inconvenientes comenzaron a registrarse alrededor de las 10 de la mañana y afectarían a distintos países de manera simultánea.

Entre los principales problemas mencionados se encuentran dificultades para cargar publicaciones, actualizar el feed de noticias, acceder a perfiles y enviar o recibir mensajes. Algunos usuarios incluso señalaron haber sido desconectados automáticamente de sus cuentas.

Fallas afectarían a varias plataformas de Meta

Los reportes no se limitaron a Facebook e Instagram. También usuarios de WhatsApp Web, Messenger y Threads informaron inconvenientes relacionados con el funcionamiento de las aplicaciones.

De acuerdo con los testimonios publicados en redes sociales, algunos mensajes permanecían pendientes de envío, mientras que otras conversaciones o contenidos no lograban actualizarse correctamente.

Meta aún no entrega una explicación oficial

Hasta el momento, Meta no ha informado oficialmente las causas de las fallas ni cuánto tiempo podría extenderse la situación.

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