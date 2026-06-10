Histórica actualización de Instagram: Así puedes reorganizar tu cuadrícula

10 jun. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Seguro te ha pasado más de una vez: revisas tu perfil de Instagram y te gustaría cambiar de posición esa foto que rompe los colores de tu feed o rescatar un reel antiguo que quedó muy abajo. Hasta ahora, la única opción era archivar el contenido o descarga, sin embargo, esta última opción permitía hacerlo con tres publicaciones, pero ahora la red social de Meta acaba de habilitar una de las funciones más esperadas por los creadores de contenido en todo el mundo.

A partir de hoy, la plataforma permitirá reordenar de forma libre las publicaciones de la cuadrícula. Esta nueva herramienta rompe por primera vez con el orden cronológico obligatorio, otorgando un control absoluto para que cada usuario decida qué contenido se ve primero en su perfil según sus prioridades o intereses estéticos del momento.

¿Cómo se usa la nueva función?

El funcionamiento de esta herramienta resalta por ser sumamente intuitivo y rápido. Para modificar la estructura del perfil, basta con mantener pulsada cualquier imagen o video, seleccionar la opción "Reordena cuadrícula" y simplemente arrastrar el elemento hacia la posición deseada, teniendo en cuenta que las publicaciones que ya se encuentren fijadas se mantendrán siempre en la parte superior.

Esta actualización representa una ventaja gigante no solo para mejorar la composición de tu feed sin necesidad de borrar material, sino también para fines comerciales. La flexibilidad de mover los posts facilita enormemente la creación de esquemas visuales llamativos para las marcas, permitiendo destacar colaboraciones clave o conectar contenidos que forman parte de una misma serie o historia.

Resucitar contenido antiguo

Otro de los grandes beneficios de este cambio es la posibilidad de darle una segunda vida a publicaciones antiguas que quizás pasaron desapercibidas en su momento. Al traerlas de vuelta a las primeras filas del perfil, los nuevos seguidores podrán verlas con facilidad, aumentando el alcance orgánico de imágenes o reels pasados.

Con este movimiento estratégico, Instagram se adapta a las necesidades de una comunidad que exige herramientas de diseño mucho más flexibles. La actualización ya comenzó a desplegarse de manera global. Este cambio se suma al lanzado durante la semana pasada en nuestro país, que permitía pagar una suscripción para tener funciones extra en tu cuenta de la aplicación.

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