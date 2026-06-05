Instagram Plus: Así funciona la nueva apuesta de Meta y cuánto costará al usuario

05 jun. 2026 - 11:26 hrs.

El mundo de las redes sociales está viviendo una profunda transformación hacia los modelos premium, y Meta no se ha querido quedar atrás. La compañía liderada por Mark Zuckerberg anunció el jueves el lanzamiento global de Instagram Plus.

Esta se trata de una versión de pago y por suscripción diseñada para aquellos usuarios que buscan un mayor control sobre su privacidad, herramientas de análisis avanzadas y opciones exclusivas de personalización.

La nueva alternativa llega al mercado con un costo mensual muy competitivo de 3,99 dólares (unos $3.500 pesos chilenos). Sin embargo, desde la compañía han sido enfáticos en calmar a su comunidad global: la versión tradicional y gratuita de Instagram que todos conocemos seguirá funcionando exactamente igual y sin ningún tipo de modificación.

Como explicó Adam Mosseri, director de la plataforma, este plan es completamente opcional y pensado solo para quienes desean llevar su perfil al siguiente nivel.

Revolución en las 'stories': visualización discreta y más control

Gran parte de los atractivos de Instagram Plus se concentran en las historias (stories), una de las funciones más utilizadas de la aplicación. La principal novedad es la incorporación de una modalidad “preview”, la cual permite a los suscriptores ver historias de forma completamente discreta.

Con esto, se elimina la huella de visualización, respondiendo a una de las demandas históricas de los usuarios que desean ver contenido anónimamente.

Además, los usuarios premium contarán con funciones extendidas para la creación y analítica de su contenido:

Mayor duración: Las historias ya no desaparecerán obligatoriamente a las 24 horas; con Instagram Plus se puede extender su vigencia hasta las 48 horas.

Métricas exclusivas: El plan permite ver con exactitud cuántas veces han vuelto a reproducir tus historias tus seguidores.

Audiencias personalizadas: Ofrece la capacidad de estructurar listas de audiencia a medida para decidir minuciosamente quién ve cada contenido.

Super Hearts: Para fomentar la interacción, se añade esta función que despliega vistosos corazones animados que estallan de forma vibrante en las pantallas de tus amigos.

Máxima personalización del perfil

Más allá de las historias, Instagram Plus abre el abanico a la edición estética y organizativa de las cuentas. Por primera vez, se permitirá modificar la tipografía de la biografía de forma nativa directamente desde los ajustes de la app, facilitando una identidad visual única.

Asimismo, en el feed del perfil, se duplica la capacidad de organización, permitiendo a los suscriptores fijar hasta seis publicaciones en la parte superior, ideal para creadores de contenido, marcas o usuarios que quieran destacar sus mejores momentos.

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