La emoción se tomó La Velada del Año VI: Ibai Llanos homenajeó a Gaspi con un video tras su muerte

25 jul. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realizó la sexta edición de “La Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos que reúne a creadores de contenido y streamers en combates sobre el ring.

Durante la transmisión, se realizó un homenaje a Gaspi, el popular streamer argentino conocido por sus videos humorísticos y polémicos grabados a pie de calle, quien falleció el pasado 14 de junio a los 23 años en un accidente de helicóptero junto al cantante estadounidense Oliver Tree.

En medio del evento, los espectadores notaron que junto a Ibai Llanos se encontraban los guantes que utilizó Gaspi en “La Velada del Año V”, cuando enfrentó al streamer Perxitaa.

Posteriormente, sobre el escenario, Ibai estuvo acompañado por la madre y los dos hermanos de Gaspi, a quienes les entregó sus condolencias y destacó la figura del creador de contenido argentino, a quien definió como una “maravillosa persona”.

Visiblemente emocionado, el streamer español dedicó palabras a su amigo y recordó la importancia que tuvo dentro de la comunidad digital. Luego, se emitió un video homenaje en memoria de Gaspi, tras lo cual se pidió un minuto de silencio.

Gaspi, cuyo nombre se hizo conocido por sus contenidos grabados en la vía pública, contaba con casi 3 millones de suscriptores en YouTube y se había convertido en una reconocida figura dentro del mundo del streaming y las redes sociales.