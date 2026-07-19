Auto queda destruido tras chocar con un cartel en Independencia: Ocupantes escaparon del lugar

19 jul. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes viajaban en un automóvil que terminó destruido tras un violento choque con un cartel en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, abandonaron el vehículo antes de la llegada de Carabineros.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo, en la intersección de avenida Fermín Vivaceta con calle Reina María, donde el impacto dejó una larga estela de daños y abrió una investigación para establecer quiénes iban a bordo y cómo ocurrió el accidente.

Los daños del vehículo

La parte delantera del vehículo quedó destrozada y, a lo largo de varios metros, permanecían esparcidos restos de la carrocería, vidrios y otros elementos.

En su trayectoria, el automóvil impactó un cartel, derribó barreras de hormigón y terminó dañando un acceso de emergencia del Hipódromo Chile.

Alejandro Calfunao, supervisor del Hipódromo Chile, explicó que "el portón es la entrada de emergencia en caso de que pase algo adentro, por los corrales, para que entre Bomberos. Es la única entrada que tiene Bomberos por ahí. Y el auto que está ahí ahora nos complicaría mucho si tuviéramos una emergencia", afirmó. Además, señaló que "parte de la reja quedó dañada. El portón no sufrió daño, pero tenemos el vehículo ahí y es el que nos complicaría en caso de que tuviéramos una emergencia".

Mientras el sitio permanecía resguardado, un funcionario de Carabineros informó que el retiro del automóvil sería inminente. "Va a ser súper rápido, la grúa viene en camino", indicó. Consultado por los antecedentes preliminares, precisó que se trata de un "vehículo abandonado, solamente daños, se va a dar cuenta al tribunal correspondiente".