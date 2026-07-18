Video muestra cómo un hombre fue arrastrado por la corriente tras intentar cruzar un estero en Coquimbo: Fue detenido
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este sábado, en medio del sistema frontal que afecta a la zona norte del país, se viralizó un video que muestra a un hombre intentando cruzar un estero en el sector de camino a Pueblo Viejo, en Coquimbo, mientras llevaba una gran roca entre sus brazos.
El sujeto ingresó al cauce, pero debido a la fuerza de la corriente perdió el equilibrio y fue arrastrado por varios metros antes de lograr ser auxiliado.
El registro fue exhibido por Meganoticias, donde el conductor Juan Manuel Astorga cuestionó la acción y calificó el hecho como “un registro que es bien descriptivo de a veces la irresponsabilidad de las personas”.Ir a la siguiente nota
“Lo tuvieron que rescatar y después quedó arrestado. Además, aparentemente estaba en estado de ebriedad”, señaló.
Según los antecedentes preliminares, su actuar habría generado una situación de riesgo en medio del aumento del caudal producto de las precipitaciones.
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