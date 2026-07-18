Pronóstico de nieve este fin de semana: Las zonas de la Región Metropolitana y del resto del país donde se presentará el fenómeno
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que en distintas zonas del país se registre nieve este fin de semana.
En específico, se trata de dos regiones en las que se presentará el fenómeno este sábado 18 y domingo 19 de julio.
Extremo sur
En la región de Magallanes se espera el fenómeno en ambos días. En Torres del Paine caerán chubascos de nieve la tarde y noche del domingo. Lo mismo en Puerto Natales, además de chubascos de agua-nieve débiles durante la tarde.
En Punta Arenas y Porvenir se registrará el mismo evento la tarde y noche del sábado y del domingo. En la localidad más austral del mundo, Puerto Williams, también caerán chubascos de nieve y agua-nieve en la segunda mitad del domingo.
Región Metropolitana
En la capital, el fenómeno tendrá lugar sólo en San José de Maipo. La noche del domingo hasta la mañana del lunes se registrará agua-nieve con ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
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