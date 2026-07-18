Hasta 55 milímetros diarios de lluvia: Alarma en Coquimbo por precipitaciones intensas durante los próximos cuatro días

18 jul. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alarma por precipitaciones intensas durante los próximos días para la región de Coquimbo.

¿Cuándo se registrará el evento en la región de Coquimbo?

De acuerdo al organismo, se trata de un sistema frontal que afectará a la zona por cuatro días: desde la mañana de este sábado hasta la noche del martes 21 de julio.

"Precipitaciones intensas y continuas provocarán alta probabilidad de saturación de suelos", indicó la DMC.

Respecto a la cantidad de agua, esta variará dependiendo de las jornadas:

Sábado 18: 40-50 mm.

40-50 mm. Domingo 19: 45-55 mm.

45-55 mm. Lunes 20: 40-50 mm.

40-50 mm. Martes 21: 35-45 mm.

¿Qué significa una alarma meteorológica?

La DMC emite alarmas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado, "cumplir las instrucciones generadas por las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias".

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