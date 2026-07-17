Senapred entrega nuevo balance del sistema frontal: cuatro fallecidos y más de 2.500 personas aisladas

17 jul. 2026 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a gran parte del país, donde las intensas lluvias han provocado inundaciones, desbordes de cauces, cortes de rutas y evacuaciones preventivas en distintas comunas.

En el reporte, el biministro Claudio Alvarado advirtió que las próximas horas seguirán siendo complejas e hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y evitar desplazamientos si no es indispensable", señaló la autoridad.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que "podemos decir que se está viviendo el peak de la caída de precipitaciones en la zona centro del país", agregando que los equipos de emergencia se mantienen desplegados en las zonas más afectadas.

En paralelo, las autoridades informaron que ya se desplegó el apoyo humanitario en las comunas de Canela, Illapel, Quilpué y distintos sectores de las provincias de Petorca y Marga Marga. A ello se suman operativos en Renca, Talagante, María Pinto, Tiltil, Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna, entre otras comunas.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó el balance actualizado de la emergencia, informando 99 personas damnificadas, 673 albergadas —principalmente en la Región Metropolitana debido a evacuaciones preventivas—, 2.521 personas aisladas por crecidas de ríos y esteros, siete lesionados y cuatro personas fallecidas el día de hoy.

En cuanto a la afectación habitacional, Senapred reportó seis viviendas destruidas, 113 con daño mayor, 951 con daño menor y otras 525 que permanecen en evaluación, mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta en las zonas afectadas.

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