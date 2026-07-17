Alejandro Sepúlveda: Lluvias darán una tregua durante la tarde del sábado, pero el domingo llega otro sistema frontal

17 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal continuará afectando a la zona centro durante la jornada de mañana sábado, aunque con una disminución de la intensidad de las precipitaciones respecto a las registradas durante este viernes.

De acuerdo con el pronóstico de Alejandro Sepúlveda, las lluvias más intensas se concentran "durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde se espera una pausa en las lluvias".

Sin embargo, las condiciones meteorológicas seguirán siendo complejas, "ya que los vientos se mantendrán sobre los 30 kilómetros por hora durante la jornada".

El especialista, además, anticipó "la llegada de un nuevo sistema frontal para el día domingo", que volvería a generar precipitaciones en distintos sectores.

El llamado del experto es a planificar los desplazamientos, especialmente considerando que varios puntos de la ciudad presentan calles anegadas y sectores con acumulación de agua, lo que podría dificultar el tránsito durante las horas de mayor movimiento.

Durante la tarde de este viernes, Sepúlveda ya había advertido que la combinación entre lluvia intensa, inundaciones y alta congestión podía generar complicaciones para quienes regresaban a sus hogares tras la jornada laboral.

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