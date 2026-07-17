Metro: Estación Escuela Militar cerrada y sin detención de trenes "por acumulación de agua"

17 jul. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que se han registrado durante esta jornada en la Región Metropolitana han generado distintas complicaciones en la capital, incluyendo algunos inconvenientes puntuales en el funcionamiento del Metro de Santiago.

Durante la tarde de este viernes, la empresa entregó una importante información a través de su cuenta oficial de X.

La estación Escuela Militar, perteneciente a la Línea 1, "se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a la acumulación de agua" al interior del recinto.

En un registro compartido por un usuario, se observa cómo el agua ingresa por el acceso de la estación y desciende por las escaleras hasta el andén, evidenciando la magnitud de la acumulación provocada por las intensas lluvias.

Hasta el momento, Escuela Militar es la única estación que presenta inconvenientes reportados durante la jornada, por lo que el resto de las estaciones y líneas del tren subterráneo continúan operando con normalidad.

20:08 hrs. ? Escuela Militar #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a la acumulación de agua en la estación. https://t.co/ub5wlgE0EL — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 18, 2026

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