Metro de Santiago informa que servicio en Línea 4A "vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas"

03 jul. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la tarde de este viernes que la Línea 4A se encuentra completamente normalizada, logrando restablecer la operación de trenes de cara a la hora punta tras un extenso corte que afectó a los pasajeros que se mueven dentro de las comunas de La Florida, La Granja, San Ramón y La Cisterna.

A través de su cuenta de X a las 16:42 horas, el tren subterráneo reportó de manera oficial: "Se normaliza el servicio de trenes en #L4A, #TodaLaRed vuelve a estar operativa".

16:42 hrs. 🟢 Se normaliza el servicio de trenes en #L4A, #TodaLaRed vuelve a estar operativa. https://t.co/rmsmnDPFdA — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 3, 2026

¿Qué problema generó la suspensión del servicio?

Los inconvenientes surgieron en la mañana. A las 11:45 horas, a través de redes sociales se informó que la línea se mantendría inoperativa mientras duraran las labores de los equipos técnicos, sin especificar motivos.

Posteriormente, a las 12:48 horas, por el mismo medio se indicó que los trabajos continuaban, por lo que el recorrido seguiría suspendido.

A las 13:26 horas, Metro de Santiago entregó otra actualización: "Durante la inspección en terreno se detectó que es necesario reemplazar un tramo de la vía, por lo que los trabajos en L4A se extenderán más del tiempo previsto".

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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