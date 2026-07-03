Por "baja segregada": Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para este fin de semana. El evento tendrá lugar en tres regiones del país.
¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?
El fenómeno se registrará desde la tarde de este sábado 4 hasta la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, a raíz de una condición sinóptica de "baja segregada". Además, el organismo detalló que estas tormentas estarán asociadas con chubascos aislados.
Las regiones afectadas son:
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Región de O'Higgins
¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?
La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
Leer más de
Notas relacionadas
- Mínimas de hasta -4°: Meteorología emite aviso por heladas normales a moderadas en zonas de cuatro regiones
- "Esperando la llegada de un ciclón": Pronostican posibles tormentas eléctricas y granizos para la región de Valparaíso
- Lluvia en Santiago: Jaime Leyton informa a qué hora comienza y cuánta agua caerá este fin de semana