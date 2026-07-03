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Por "baja segregada": Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para este fin de semana. El evento tendrá lugar en tres regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

El fenómeno se registrará desde la tarde de este sábado 4 hasta la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, a raíz de una condición sinóptica de "baja segregada". Además, el organismo detalló que estas tormentas estarán asociadas con chubascos aislados.

Las regiones afectadas son:

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¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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