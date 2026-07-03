"Esperando la llegada de un ciclón": Pronostican posibles tormentas eléctricas y granizos para la región de Valparaíso

03 jul. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal está pronosticado este fin de semana para la zona central de Chile y una de las regiones que se vería más afectada es la de Valparaíso, que tendrá precipitaciones, además de posibles tormentas eléctricas con granizos.

Lo anterior fue abordado este viernes por el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, y el comandante Gonzalo Espinosa, en el matinal "Mucho Gusto".

Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, señaló que esta jornada será totalmente distinta a la de mañana, ya que hoy estará soleado, por lo que los habitantes y turistas de la región podrán aprovechar de ir a la playa.

"Estamos en una tensa calma"

Para mañana todo cambia: "Estamos en una tensa calma, esperando la llegada de un ciclón. Un núcleo frío. Una formación nubosa que se gestó en el océano frente a nuestras costas en la zona central y que lentamente comienza a desplazarse a nuestro sector", sostuvo Espinosa.

Dicho esto, explicó que se trata de "una formación con nubes de desarrollo convectivo, que ocasionalmente pueden dejar tormentas eléctricas y granizos. Existe la posibilidad remota, sobre todo frente a las costas de Valparaíso, de tener alguna formación de nubes trombogénicas; eso podría desencadenar en trombas marinas y tormentas eléctricas con granizos, principalmente, hacia el día sábado en la tarde".

¿Qué dijo Jaime Leyton?

El experto de Megatiempo apoyó el pronóstico de Espinosa y recalcó que "el panorama va a ser completamente distinto (al de hoy). Mañana aumenta el viento un poquito, cambia la dirección, se cubren los cielos, comienza la precipitación después de varias semanas".

Leyton añadió en el matinal que "el cambio más significativo es el tipo de precipitación. A ratos tendremos chubascos con distintas intensidades, no generalizados".

Para este viernes 3 de julio se espera una máxima de 15° en Valparaíso, con cielos despejados, luego de una mañana fría, que solo dejó 6°.

Todo sobre Megatiempo