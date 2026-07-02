Desarrollo de tormentas de arena: Emiten alerta por vientos de hasta 100 km/h en zonas de dos regiones del norte de Chile

02 jul. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta debido al pronóstico de vientos calificados como moderados a fuertes en zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama.

El fenómeno, que presentará rachas de alta intensidad, conlleva además el riesgo inminente del desarrollo de tormentas de arena, lo que podría afectar gravemente la visibilidad en las rutas de la zona.

De acuerdo con el informe oficial del organismo técnico, el evento durará hasta la noche del sábado 4 de julio.

Origen y zonas afectadas por el fenómeno

El origen de esta condición climática extrema responde a una corriente en chorro —un flujo de aire rápido y estrecho en la atmósfera— que impactará de manera directa a los sectores cordilleranos y costeros del Norte Grande y Chico.

Las autoridades detallaron que las zonas específicas bajo alerta son las siguientes:

Región de Antofagasta : Afectará principalmente a la Cordillera de la Costa este jueves 2 de julio con vientos entre 80 y 100 kilómetros por hora .

: Afectará principalmente a la Cordillera de la Costa este jueves 2 de julio con vientos entre . Región de Atacama: Los vientos se concentrarán con mayor fuerza en el sector de la cordillera. Se estima que las velocidades del viento oscilarán de forma sostenida entre los 80 y 100 km/h desde este jueves al sábado.

Peligro en las rutas

El principal factor de riesgo en las zonas llanas y de conectividad vial será el levantamiento de polvo y arena. El desarrollo de tormentas de arena reducirá drásticamente la visibilidad en caminos interiores y rutas mineras.

Recomendaciones de seguridad para la población

Ante la activación de esta alerta, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicita extremar las medidas de precaución, especialmente para quienes realicen labores o traslados en sectores de montaña, faenas mineras o turismo.

También la recomendación es evitar desplazamientos innecesarios. Si viajas por las rutas de Antofagasta o Atacama, hazlo con luces encendidas y reduce la velocidad ante la presencia de polvo en suspensión.

Por último, se aconseja asegurar letreros, techumbres y cualquier elemento flotante en patios o terrazas que pueda ser arrastrado por las rachas de viento.

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