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Rachas de hasta 100 km/h: Meteorología emite "alerta" por vientos en zonas de tres regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por vientos de intensidad "moderada a fuerte" para sectores de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "bajas segregadas" y comenzará durante la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la noche del mismo día.

El evento podría registrar rachas de hasta 100 kilómetros por hora, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles efectos asociados a las condiciones del viento.

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Zonas afectadas

Región del Biobío:

  • Precordillera
  • Cordillera

Región de La Araucanía:

  • Precordillera

Región de Los Ríos:

  • Precordillera

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Intensidad estimada del viento

Región del Biobío

  • Precordillera 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h
  • Cordillera 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 100 km/h

Región de La Araucanía

  • Precordillera: 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 100 km/h

Región de Los Ríos

  • Precordillera 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 100 km/h

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios".

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