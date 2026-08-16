Se llevaron hasta sus palillos para tejer: Vecina denuncia turbazo en La Cisterna y señala que "delincuentes hacen lo que quieren"

16 ag. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una vecina de La Cisterna denunció haber sido víctima de un turbazo registrado durante la tarde del viernes, cuando un grupo de cinco delincuentes ingresó a su vivienda y permaneció cerca de cinco minutos en su interior.

El hecho ocurrió cerca de las 19:15 horas, cuando un vehículo de carga llegó hasta el sector y desde su interior descendieron cinco sujetos. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la cuadra, los individuos retiraron el portón de acceso, lo desplazaron hacia un costado y posteriormente ingresaron a la vivienda.

Una vez dentro, los delincuentes habrían recorrido principalmente los dormitorios en busca de dinero y especies de valor. Sin embargo, terminaron llevándose diversos objetos personales, entre ellos un televisor, parlantes, un balón de gas y materiales para tejer.

La afectada, Griselda, relató que afortunadamente no se encontraba en la vivienda al momento del robo. “De partida, yo lo primero que quiero es dar gracias a la vida, porque yo no estaba a esa hora”, señaló. La mujer agregó que una vecina se percató de lo que estaba ocurriendo y comenzó a gritar.

Entre las especies sustraídas también había un objeto de especial valor sentimental para la mujer: un carnet que pertenecía a su madre fallecida. Griselda aseguró que los delincuentes “me desmantelaron los dormitorios, buscando plata que no hay”.

La víctima destacó el sistema de seguridad implementado por los propios vecinos del sector, quienes cuentan con 13 cámaras instaladas en la cuadra. Sin embargo, pese a la llegada de Carabineros tras el hecho, decidió no realizar una denuncia formal. “No va a pasar nada porque, lamentablemente, los delincuentes hacen lo que quieren”, afirmó.

Griselda también cuestionó la situación de seguridad en su barrio y aseguró que este tipo de hechos generan una sensación de desprotección entre los vecinos. “Más encima nos quitan los recursos a la municipalidad, así que, ¿de qué sirve?”, sostuvo.