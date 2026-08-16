Hombre de 50 años murió tras ser baleado en Estación Central

16 ag. 2026 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 50 años, falleció durante la noche del sábado luego de recibir un impacto de bala en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando la víctima llegó herida hasta la intersección de Atahualpa con Los Pingüinos, donde se desplomó en la vía pública. Vecinos del sector alertaron sobre su presencia y solicitaron la concurrencia de equipos de emergencia.

Personal de Seguridad Ciudadana llegó en primera instancia y, posteriormente, se coordinó el traslado del hombre hasta la Mutual de Seguridad. Pese a las maniobras de reanimación, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El subcomisario Sergio Mendoza, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, señaló que se realizan diversas diligencias por el homicidio y confirmó que la víctima presentaba "una herida por impacto de proyectil balístico en la zona dorsal".

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque no habría ocurrido en el lugar donde el hombre fue encontrado, sino a algunas cuadras de distancia. Por ello, los investigadores buscan establecer el punto exacto donde se efectuó el disparo y reconstruir el trayecto que realizó la víctima antes de desplomarse.

Además, se estableció que el sujeto se encontraba en situación migratoria regular en Chile y no tenía antecedentes policiales. Al momento del reconocimiento, no se encontraron documentos de identidad ni un teléfono celular que pudiese pertenecer a la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte y el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, que realizan revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de vecinos y testigos, además de la búsqueda de evidencia balística para determinar la dinámica del ataque, identificar al autor y establecer el móvil del homicidio.