Bono Logro Escolar: ¿Dónde se revisa si eres beneficiario del aporte?

16 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio del Estado que entrega un monto de dinero a los alumnos y alumnas de familias vulnerables que se destacan por su buen rendimiento académico.

El bono se paga solo una vez en el año a los estudiantes cuyas familias pertenecen al 30% más vulnerable de la población y su monto se divide en dos tramos que dependen del rendimiento que tengan los estudiantes:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

El Bono Logro Escolar lo pueden recibir los estudiantes de hasta 24 años que cumplan con todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares (RSH), al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.

, según el Registro Social de Hogares (RSH), al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Cursar entre 5º básico y 4º medio , durante el año inmediatamente anterior.

, durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

El beneficio se otorga de forma automática al cumplir los requisitos, ya que la acreditación de rendimiento escolar se hace de forma interna con información que el Mineduc envía al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Dónde revisar si eres beneficiario?

Para que los beneficiarios sepan fácilmente si recibirán el Bono Logro Escolar, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia implementó un sitio de consulta (pincha aquí) que muestra los resultados de obtención del bono.

Una vez ingreses a la plataforma, podrás consultar el resultado de dos formas: con el RUT y la fecha de nacimiento o utilizando la ClaveÚnica del Estado.

Recuerda que el pago del bono se realizará a mediados de septiembre a través de un depósito en la CuentaRut de BancoEstado.

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