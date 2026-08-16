"Se esperan algunos chubascos": ¿Cómo estará el tiempo los próximos días en Santiago?

16 ag. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las intensas precipitaciones de este fin de semana en gran parte del país, desde la Región de Atacama hasta Magallanes, se pronostica que algunas zonas sigan recibiendo lluvias.

Pese a que estos chubascos serán menos intensos que los recientes, se aguarda que algunas zonas del país registren lluvias débiles.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

Según el pronóstico del equipo de Megatiempo, una de las zonas que tendrá lluvias será Santiago. "Para el lunes se esperan algunos chubascos débiles en la capital", detalló la periodista Javiera Lagos en el reporte del tiempo.

"Entre martes y jueves, cielo parcial y con escasa nubosidad; ya para el viernes, con una máxima de 17 grados ese día", agregó.

Es decir, no hay lluvias fuertes previstas para la Región Metropolitana, solo chubascos débiles el lunes, con mejoría progresiva hacia el fin de semana.

En cuanto al pronóstico de este domingo, se espera que Santiago amanezca con el cielo nublado, pero se despejará parcialmente durante el día, mientras que no se esperan lluvias.

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