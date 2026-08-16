Primera dama de Ecuador pierde al hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa

16 ag. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, luego de sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia.

La información fue confirmada este sábado por la ministra del Gobierno, Nataly Morillo, quien comunicó el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló la secretaria de Estado a través de su cuenta de X.

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo.… — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) August 16, 2026

Según explicó Morillo, Valbonesi debió ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Pese al procedimiento, el bebé falleció.

Tras conocerse la noticia, distintas autoridades ecuatorianas expresaron sus condolencias a la familia presidencial. La ministra de Educación, Gilda Alcivar, envió un mensaje de apoyo a Noboa y Valbonesi, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, manifestó su "abrazo solidario" ante la pérdida.

La ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, también expresó su respaldo a la familia y señaló que "Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza" en este momento de dolor.

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.

Todo sobre Ecuador