Ecuador de Beccacece vence a Alemania y clasifica a 16avos del Mundial

25 jun. 2026 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

Ecuador, equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece, derrotó por 2-1 a Alemania y clasificó a 16avos de final del Mundial 2026.

En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, el Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.

Ecuador recibió un amplio apoyo en las gradas

Más de 50.000 hinchas tricolor dieron fuerza desde la tribuna a su país en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo, la de tener que vencer a un rival contra el que sucumbieron en sus dos únicos enfrentamientos.

La Tricolor, además, necesitaba quebrar dos quinielas para avanzar de ronda directamente tras estrellarse contra el clasificado Costa de Marfil (1-0) y el eliminado Curazao (0-0): vencer a los alemanes y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia.

Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la selección revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros, con cuatro puntos.

Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador / AFP

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