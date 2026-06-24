Brasil vs. Escocia: a qué hora juega hoy la Canarinha y quién podría ser su rival en los dieciseisavos del Mundial 2026

24 jun. 2026 - 11:21 hrs.

Brasil disputa hoy su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La Canarinha de Carlo Ancelotti enfrenta a Escocia este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, con el liderato del Grupo C en juego y un ojo puesto ya en la fase eliminatoria. El resultado de hoy definirá no solo la posición de Brasil en la tabla, sino también quién será su rival en los dieciseisavos de final.

Es además uno de los seis partidos que se disputan hoy, en una jornada que define los grupos A, B y C con encuentros simultáneos a las 15:00, 18:00 y 21:00 horas de Chile.

Escocia vs. Brasil — Grupo C — 18:00 horas de Chile

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

Brasil llega a Miami ya clasificado con cuatro puntos —victoria ante Haití y empate con Marruecos— y busca cerrar la fase de grupos como líder del Grupo C. Escocia regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia y necesita ganar para mantener opciones de clasificación entre los mejores terceros. Con Vinícius Jr., Rodrygo y Endrick, la Canarinha intenta imponer su jerarquía en la ciudad más latinoamericana de Estados Unidos.

¿Quién podría ser el rival de Brasil en dieciseisavos?

Si la Canarinha logra quedarse con el liderato del Grupo C, enfrentará al segundo clasificado del Grupo F en los dieciseisavos de final. Los principales candidatos a ocupar esa posición son Suecia, Japón o Países Bajos, dependiendo de cómo se desarrolle la última jornada del grupo.

Si Brasil termina 1º: Enfrentaría al 2º del Grupo F en el NRG Stadium de Houston el martes 1 de julio. Si los resultados se mantienen como esperado, el cruce sería Brasil vs. Japón.

Si Brasil termina 2º: Su rival sería el líder del Grupo F. Si Países Bajos lo lidera, el cruce sería uno de los duelos más exigentes posibles en dieciseisavos: la Naranja Mecánica contra la Canarinha, dos potencias históricas del fútbol mundial.

El Grupo F cierra mañana jueves 25 con Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos en simultáneo. Esos resultados, combinados con el de hoy en Miami, definirán el cruce definitivo de Brasil.

Los demás partidos de hoy — 15:00 horas de Chile

Suiza vs. Canadá — Grupo B

BC Place, Vancouver — Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Suiza llega con cuatro puntos y ya clasificada. Canadá tiene dos puntos y necesita ganar para asegurar su paso a la siguiente ronda ante su propio público. El BC Place de Vancouver puede vivir uno de los ambientes más eléctricos del día para los anfitriones canadienses.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Grupo B

Lumen Field, Seattle — Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Bosnia tiene un punto y necesita ganar y esperar para mantener alguna opción. Qatar, también con un punto, busca cerrar el torneo con algo positivo. El ganador podría colarse entre los mejores terceros del torneo si los resultados del resto del día lo permiten.

Los demás partidos de hoy — 18:00 horas de Chile

Marruecos vs. Haití — Grupo C

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Marruecos, con cuatro puntos, llega buscando el liderato del Grupo C. Los Leones del Atlas quieren cerrar la fase de grupos en el mejor lugar posible para elegir el camino más favorable en la eliminatoria. Haití, que disputa su primer Mundial en más de 50 años, buscará dar una alegría histórica antes de cerrar su participación. Este partido se juega en simultáneo con el de Escocia vs. Brasil y sus resultados combinados definirán el liderato del Grupo C.

Los demás partidos de hoy — 21:00 horas de Chile

Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A

Estadio BBVA, Monterrey — Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Con México ya clasificado como líder, Sudáfrica y Corea del Sur se juegan en Monterrey el segundo boleto del Grupo A. Ambas llegan con un punto: quien gane avanza casi con certeza; quien pierda dependerá de otros resultados para entrar entre los mejores terceros. Es una auténtica final para ambas selecciones.

República Checa vs. México — Grupo A

Estadio Azteca, Ciudad de México — Transmite: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

México llega al Azteca ya clasificado como líder del Grupo A con seis puntos y sin goles en contra. El Tri de Javier Aguirre buscará cerrar invicto su fase de grupos ante una República Checa sin opciones reales de avanzar. El Azteca, que abrió el Mundial el 11 de junio, despide hoy la fase de grupos con otro partido del Tri ante su público.

Resumen de partidos de hoy en Chile

15:00 hrs — Suiza vs. Canadá — Grupo B — BC Place, Vancouver — DSports, DGO y Paramount+

— Suiza vs. Canadá — Grupo B — BC Place, Vancouver — DSports, DGO y Paramount+ 15:00 hrs — Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Grupo B — Lumen Field, Seattle — DSports, DGO y Paramount+

— Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Grupo B — Lumen Field, Seattle — DSports, DGO y Paramount+ 18:00 hrs — Escocia vs. Brasil — Grupo C — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

— Escocia vs. Brasil — Grupo C — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ 18:00 hrs — Marruecos vs. Haití — Grupo C — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — DSports, DGO y Paramount+

— Marruecos vs. Haití — Grupo C — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — DSports, DGO y Paramount+ 21:00 hrs — Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A — Estadio BBVA, Monterrey — DSports, DGO y Paramount+

— Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A — Estadio BBVA, Monterrey — DSports, DGO y Paramount+ 21:00 hrs — República Checa vs. México — Grupo A — Estadio Azteca, Ciudad de México — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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