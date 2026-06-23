CR7 hace historia: Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo

23 jun. 2026 - 14:50 hrs.

¡Al fin llegó el gol! Cristiano Ronaldo hizo historia este martes en Houston al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo distintas, tras marcar a los 6 minutos en el partido de Portugal contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026.

"¡Síuuu!", gritó el estadio al unísono, acompañando la celebración que el mundo entero ya conoce de memoria. El NRG Stadium de Houston, donde el gol le había sido esquivo en el debut ante la República Democrática del Congo, fue finalmente el escenario del récord más esperado del torneo.

El tanto llegó a los 6 minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer las redes. Un gol limpio, directo y cargado de historia. A sus 41 años, CR7 suma ahora un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y uno en Norteamérica 2026.

Con ese registro, supera a Lionel Messi en este apartado específico, ya que el argentino no anotó en Sudáfrica 2010. Además, con sus 9 goles mundialistas totales, Ronaldo igualó a Eusébio como el máximo artillero portugués en la historia de las Copas del Mundo.

El récord llega un día después de que su némesis deportiva, Lionel Messi, se convirtiera en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales con 18 tantos, tras su doblete ante Austria en Dallas. Como si el guion estuviera escrito, los dos más grandes de su generación siguen compitiendo en paralelo, incluso en sus últimos Mundiales. Ambos también comparten otro récord: son los únicos jugadores en haber participado en seis Copas del Mundo consecutivas, desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026.

Los días previos al partido ante Uzbekistán estuvieron marcados por el debate en torno a Ronaldo. Tras el discreto empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, donde CR7 no pudo anotar, los medios portugueses y mundiales comenzaron a cuestionar su influencia en un equipo plagado de talento joven.

Incluso una declaración de su compañero João Neto generó polémica: "Es un jugador más del equipo que ayuda al grupo, exactamente como lo hacen todos los demás", dijo el autor del gol ante RD Congo, en palabras que algunos interpretaron como un menosprecio.

El seleccionador Roberto Martínez salió a defenderlo con firmeza: "Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo."

Martínez también había explicado el rol específico de CR7 en el esquema portugués: "Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso. Es la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal." Este martes, con un gol y un récord histórico en el bolsillo, Ronaldo respondió a todas las dudas de la única manera que sabe hacerlo: dentro de la cancha.

Los goles de Cristiano Ronaldo en cada Mundial

Alemania 2006 — 1 gol

— 1 gol Sudáfrica 2010 — 1 gol

— 1 gol Brasil 2014 — 1 gol

— 1 gol Rusia 2018 — 4 goles

— 4 goles Catar 2022 — 1 gol

— 1 gol Norteamérica 2026 — 1 gol (y en curso)

— 1 gol (y en curso) Total: 9 goles en 6 Mundiales distintos

Portugal en el Mundial 2026: Grupo K

Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su próximo y último partido de la fase de grupos es:

Sábado 27 de junio — Portugal vs. Colombia — 19:30 horas Chile — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

[botonTodoSobre][idTema]1807