Tras casi 2 décadas en Europa: Aseguran que Alexis Sánchez habría firmado por equipo de la MLS

10 ag. 2026 - 18:12 hrs.

Alexis Sánchez continuará su carrera en Norteamérica, luego de exitosas 18 temporadas en Europa, donde destacó en equipos como Udinese, Barcelona y Arsenal, entre otros.

Este lunes 10 de agosto se conoció que el tocopillano eligió al Montreal de la Major League Soccer (MLS), al menos, por los próximos dos años, informó La Tercera.

El "Niño Maravilla" no es el único chileno en dicho conjunto, ya que también forma parte del plantel el arquero Thomas Gillier.

Un nuevo horizonte en la MLS

Este es el primer desafío de Sánchez fuera de Europa, desde que fue cedido al Udinese luego de su paso por Colo Colo y River Plate, cuando era una joven estrella.

El delantero nacional tuvo un paso brillante por el conjunto italiano, lo que le permitió llegar al Barcelona en 2011, club en el que estuvo hasta 2014, cuando fichó por el Arsenal, en donde muchos coinciden que llegó a su mejor nivel.

A principios de 2018, el "Niño Maravilla" selló su traspaso al Manchester United, el que no fue exitoso como se esperaba. Unos años después, él mismo aseguró que estaba todo listo para llegar al Manchester City, pero que hubo unos inconvenientes con otro jugador vinculado en el trueque.

De ahí en adelante, se consolidó en equipos como Inter de Milán y Marsella. En este primer club, tuvo un breve regreso, pero no logró destacar, siendo traspasado posteriormente al Udinese, donde tampoco brilló.

Su última experiencia en el viejo continente fue en Sevilla. Si bien no tuvo un rendimiento alto, apareció en momentos importantes. Por ejemplo, hizo un recordado gol que le permitió a su equipo salir de la parte baja de la tabla y salvarse del descenso. Pese a aquello, al final de la temporada se anunció su salida.

En medio de su carrera deportiva en Europa, Sánchez formó parte importante de la Generación Dorada que clasificó dos veces a un Mundial y ganó dos Copas América.

A partir de ahora, sus goles estarán en la Major League Soccer (MLS), donde juegan figuras como Lionel Messi y Luis Suárez del Inter Miami.

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