Kast nombra a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda tras polémica salida de Rodríguez por test de drogas

10 ag. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast nombró al abogado Sebastián Vallebona Espinosa como nuevo subsecretario de Hacienda.

El profesional, que se desempeñaba como coordinador de Políticas Tributarias dentro de la misma cartera, asume el cargo tras 18 días desde la polémica salida de Juan Pablo Rodríguez a fines de julio.

Trayectoria y perfil del nuevo subsecretario

Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un LL.M. con mención en Derecho Tributario de la misma casa de estudios y posee un Advanced LL.M. en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Leiden, Países Bajos.

En el ámbito académico, se desempeña como profesor de Derecho Tributario I y II en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y dicta el curso de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Asimismo, es miembro de IFA Chile.

En el sector privado, Vallebona cuenta con una amplia trayectoria en el área tributaria: trabajó como especialista senior en el Departamento de Servicios Legales y Tributarios de PwC Chile entre 2012 y 2015, y posteriormente fue socio en el estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados hasta marzo de 2026, fecha en que se sumó al Ministerio de Hacienda.

Sebastián Vellabona se convierte en el nuevo subsecretario de Hacienda. Se desempeñaba como Coordinador de Políticas Tributarias en el Ministerio de

Hacienda.

El profesional es de gran cercanía a Jorge Quiroz. @meganoticiascl @InfinitaFM pic.twitter.com/RvFVXqdqHn — Sylvia Córdova (@sylgabriela) August 10, 2026

La salida de Juan Pablo Rodríguez y el mensaje de despedida

El nombramiento de Vallebona pone fin a la vacancia generada tras la salida de Juan Pablo Rodríguez el pasado 23 de julio. La exautoridad dejó el cargo tras dar positivo en un control preventivo de drogas realizado en el marco de las políticas del Ejecutivo.

Pese a que Rodríguez cuestionó el resultado del examen presentado por el laboratorio y posteriormente se realizó pruebas independientes que arrojaron un resultado negativo, el Gobierno decidió no reincorporarlo.

Tras la oficialización de su sucesor, el exsubsecretario publicó un mensaje en su cuenta de X para despedirse de la repartición: "Servir a Chile como subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos. Seguiré luchando por la verdad. Todo el éxito a @svallebo1", escribió.

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