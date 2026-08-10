José Antonio Neme habla tras su accidente de tránsito: Explicó cómo ocurrió el hecho y confirmó ayuda para motociclista afectado

10 ag. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reapareció en las pantallas de Mega para abordar el accidente de tránsito que protagonizó la noche del pasado viernes en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, en la comuna de Las Condes, y que dejó a un motociclista herido de gravedad.

En conversación con su compañera Karen Doggenweiler, el periodista entregó su versión de los hechos y se refirió al estado de salud de Héctor, el motociclista involucrado en el accidente.

El relato del accidente

Al ser consultado sobre cómo sucedieron los hechos, Neme explicó que venía saliendo de sus actividades de un día viernes muy cansado y detalló la complejidad del cruce. "Alonso de Córdova hace un giro en diagonal (...) no sé si miré la señal del peatón que comienza a parpadear cuando viene el cambio, no sé si miré el semáforo que estaba justo al frente y que no me correspondía a mi calle", reconoció.

"Asumiendo que estábamos en el cambio de luz (...) quise salir y lograr pasar la calle, pero no alcancé a avanzar mucho porque mi salida fue bastante lenta (...) Enfrento rápido el cambio de luz y sentí el golpe. Yo no lo vi a él. No vi la moto, no vi nada", relató sobre el impacto.

Asimismo, aseguró haber frenado de inmediato e ir a una velocidad baja (alrededor de 5 a 6 km/h), lo que evitó una tragedia mayor: "Si yo hubiese venido a una velocidad mayor (...) probablemente estaría muerto yo y muerto él".

"Salió 0,0": Pruebas de alcotest y el procedimiento policial

El comunicador repasó los minutos posteriores al choque, señalando que bajó a prestar auxilio al motociclista y que personal municipal y Carabineros llegaron rápidamente al lugar.

Sobre los peritajes realizados esa noche, aclaró que se revisó su auto y sus pertenencias para descartar distracciones o sustancias, agregando que las pruebas dieron negativo. "De ahí Carabineros me lleva a la clínica donde se repite, ya el alcotest salió 0,0", enfatizó. Por instrucción del fiscal de turno, al no registrar presencia de alcohol ni drogas, ambos conductores quedaron apercibidos bajo el artículo 26 a la espera del avance de la investigación.

Visita al joven afectado y compromisos de ayuda

Respecto al estado de salud de Héctor, el animador confirmó que se encuentra internado en la Clínica Las Condes producto de una fractura múltiple en una de sus piernas, por la cual deberá ser intervenido durante la semana.

Neme reveló que acudió a visitarlo durante el fin de semana para conversar con él y su pareja, Génesis. "Yo lo vi en un estado estable, pero dentro de una condición, evidentemente, compleja (...) Quedamos, por supuesto, en contacto para ir viendo todos los temas legales y financieros", afirmó.

"Independiente del resultado de la investigación, de la asignación de responsabilidades, ya estamos conectados, vamos a caminar este tránsito y yo los voy a ayudar y cumplir con los compromisos que correspondan", concluyó.