"Yo llego a Argentina feliz de ser chileno": Neme lanza potente mensaje tras críticas hacia el país trasandino

03 ag. 2026 - 13:09 hrs.

La discusión que se abrió tras la Copa Mundial de fútbol, marcada por una serie de comentarios entre hinchas de distintos países, llegó hasta el matinal Mucho Gusto, donde José Antonio Neme abordó las críticas que han surgido en Argentina.

El periodista se refirió al decreto oficializado por el gobierno del presidente Javier Milei, que modifica la Ley de Migraciones argentina y prohíbe el ingreso de extranjeros que promuevan mensajes de odio y/o inciten a la violencia contra argentinos.

A propósito de esta medida, Neme planteó que existe una diferencia entre las discusiones propias del fútbol y aquellas expresiones que buscan atacar a una nación o sus habitantes.

“Una cosa es que uno queme una bandera y eso también acá podría ser considerado algo contra derecho, un símbolo patrio, una cosa grosera, denostadora. Si alguien opinó que Messi... ‘te robaste el gol o te robaste el penal, hijo de la tal por cual’, bueno, es parte de... Dejémoslo en el fútbol”, señaló el periodista.

Neme cuestionó generalizaciones de chilenos a argentinos

Durante su intervención, el conductor también abordó el sentimiento antiargentino que en ocasiones aparece en Chile y llamó a no extender los dichos de algunas personas hacia toda una población.

El periodista sostuvo que los comentarios racistas que puedan surgir desde Argentina no representan necesariamente la opinión de todos sus habitantes y que las diferencias entre personas no deben definir la relación entre ambos países.

“Si uno sale afuera del mundo, va a encontrarse 350 pelotudos”, comentó Neme, al referirse a quienes realizan expresiones ofensivas.

En esa línea, agregó: “Si tienes 35 años, ¿vas a preocuparte 35 años más de lo que opinan cinco pelotudos? Yo no, no tengo tiempo, piense lo que quiera, resuelva, busque ayuda, despotrique, haga lo que quiera. Lo único que te puedo decir es que es una estupidez en todo sentido”.

“Y me va a decir ‘ah, es que estamos todos equivocados’. Sí, están todos equivocados, porque no pueden llamar racistas, menos nosotros, a un país donde muchos de nosotros van a estudiar gratis, van a especializarse gratis, van a atenderse gratis en los hospitales y universidades que han financiado los argentinos con sus impuestos. Entonces, no sean frescos de cierta parte”, afirmó.

“Los argentinos son un país hermano”

Neme continuó su análisis destacando la relación entre Chile y Argentina, marcada por una frontera común y una historia compartida. En ese sentido, planteó que las críticas vinculadas al fútbol no deberían transformarse en una visión general sobre los ciudadanos de ambos países.

“Una cosa es que tú digas que la FIFA jugó a favor de Argentina, uno puede decir que está bien, que probablemente deberían haber perdido con Egipto, todas las sospechas del VAR, está bien, a todo eso le doy check; que de repente son fanfarrones también, ¿quién no es fanfarrón? Nosotros también somos fanfarrones muchas veces, lo que pasa es que nosotros lo hacemos en menos decibeles nomás. Pero quien esté libre, que tire la primera piedra”, sostuvo.

“Hay argentinos buenos, argentinos pesados, argentinos malos, soberbios, humildes, de todo”, señaló. “Pero no me van a decir a mí que los chilenos van a Argentina y los tratan con una conducta racista en la calle o que no tienen posibilidades de nada. Eso no es real. Entonces, es una discusión absolutamente insensata”, afirmó.

“Yo soy chileno y a mí nadie me mira en menos”

Otro de los puntos que abordó Neme fue la percepción de que los chilenos podrían sentirse menos valorados en el país trasandino.

“A uno lo miran en menos cuando uno se mira en menos. Si uno anda con la frente en alto por la vida y orgulloso del país del que viene, a uno no tienen por qué mirarlo en menos. Yo soy chileno y a mí nadie me mira en menos”, comentó.

“‘No, es que nos miran en menos en Argentina’, a usted lo mirarán en menos si anda de derrotista por la vida. Yo soy chileno, ando con el pasaporte chileno y llego orgulloso a todos los aeropuertos, y respeto la ley donde voy y me muevo con cierta soltura y punto”, indicó.

Finalmente, Neme insistió en que las diferencias entre ambas sociedades no deberían convertirse en una disputa permanente y destacó que los vínculos entre Chile y Argentina van más allá de los comentarios realizados por algunas personas.

“Los argentinos son un país hermano, compartimos con ellos una larga historia común, una larga frontera, y tienen algunas cosas, algunos son medio sangrones a veces, y ya está, y lo administramos bien. Pero que son racistas, el peor país del mundo, que ojalá se vuelvan a hundir y todas esas barbaridades, son estupideces”, expresó.

“Yo llego a Argentina feliz de ser chileno y se lo digo a quien sea, y nadie me hace sentir mal, y me siento supercómodo con los argentinos”, concluyó.

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