José Antonio Neme y su particular plan para enfrentar un hipotético fin del mundo

28 jul. 2026 - 13:08 hrs.

Una particular reflexión realizó José Antonio Neme en Mucho Gusto, en la que se refirió sobre la posibilidad de un eventual fin del mundo y explicó cómo enfrentaría un escenario extremo.

El periodista aseguró que, ante una situación de ese tipo, no estaría preocupado, sino en permanecer tranquilo junto a sus mascotas.

"Me voy a sentar en mi balcón con mis animales"

"Quiero estar en mi casa con mis perros y no quiero salir de ahí. Ese es el mundo que a mí me interesa. Todo lo demás me importa un bledo", señaló el conductor del matinal de Mega.

"Cuando venga una suerte como de meteorito tipo armagedón, yo me voy a sentar porque va a aparecer probablemente Juan Manuel Astorga, la Sole Onetto o la Coni diciendo: 'Viene el fin del mundo'", comentó entre risas.

Luego agregó que, en ese hipotético escenario, optaría por acompañar a sus animales: "Yo me voy a sentar en mi balcón con mis animales y vamos a mirar".

Por último, y con su particular tono humorístico, Neme dijo: "No, yo no vengo a transmitir acá".

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