José Antonio Neme y su particular plan para enfrentar un hipotético fin del mundo
Una particular reflexión realizó José Antonio Neme en Mucho Gusto, en la que se refirió sobre la posibilidad de un eventual fin del mundo y explicó cómo enfrentaría un escenario extremo.
El periodista aseguró que, ante una situación de ese tipo, no estaría preocupado, sino en permanecer tranquilo junto a sus mascotas.
"Me voy a sentar en mi balcón con mis animales"
"Quiero estar en mi casa con mis perros y no quiero salir de ahí. Ese es el mundo que a mí me interesa. Todo lo demás me importa un bledo", señaló el conductor del matinal de Mega.Ir a la siguiente nota
"Cuando venga una suerte como de meteorito tipo armagedón, yo me voy a sentar porque va a aparecer probablemente Juan Manuel Astorga, la Sole Onetto o la Coni diciendo: 'Viene el fin del mundo'", comentó entre risas.
Luego agregó que, en ese hipotético escenario, optaría por acompañar a sus animales: "Yo me voy a sentar en mi balcón con mis animales y vamos a mirar".
Por último, y con su particular tono humorístico, Neme dijo: "No, yo no vengo a transmitir acá".
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