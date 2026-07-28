Festival Bamba confirma los horarios: Revisa a qué hora se presentarán Marc Anthony, Carlos Vives, Juanes y Fito Páez

28 jul. 2026 - 12:26 hrs.

La cuenta regresiva para el Festival Bamba ya comenzó. La organización dio a conocer los horarios oficiales de su edición inaugural, que se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, con una programación que reunirá a más de 20 artistas en dos escenarios principales: Banco de Chile y Latino.

Entre los nombres más esperados destacan Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives y Fito Páez, quienes encabezarán las jornadas del sábado y domingo.

A ellos se suman artistas como Los Vásquez, Orishas, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Jovanotti, Ráfaga, Elena Rose, Los Pericos, Coti y Álvaro Henríquez & Pettinellis, entre otros.

La organización destaca que gracias a la organización horaria de los shows, no tendrán topes de horario, por lo que los asistentes podrán disfrutar los espectáculos de larga duración de cada artista.

Horarios del Festival Bamba: sábado 24 de octubre

Escenario Banco de Chile

13:00 - 13:45: Seamoon

14:30 - 15:15: Gale

16:00 - 17:00: Los Pericos

18:00 - 19:00: Conociendo Rusia

20:00 - 21:30: Juanes

22:30 - 00:00: Marc Anthony

Escenario Latino

13:45 - 14:30: Catalina y Las Bordonas de Oro

15:15 - 16:00: Coti

17:00 - 18:00: Jovanotti

19:00 - 20:00: Elena Rose

21:30 - 22:30: Los Vásquez

Horarios del Festival Bamba: domingo 25 de octubre

Escenario Banco de Chile

12:45 - 13:30: Aura Bae

14:15 - 15:00: iLe

15:45 - 16:45: Álvaro Henríquez & Pettinellis

17:45 - 18:45: Bomba Estéreo

19:30 - 21:00: Fito Páez

22:00 - 23:30: Carlos Vives

Escenario Latino

13:30 - 14:15: Çantamarta

15:00 - 15:45: Paloma Murphy

16:45 - 17:45: Ráfaga

18:45 - 19:30: Amigo de Artistas

21:00 - 22:00: Orishas

Con una gran oferta gastronómica

Las puertas del festival abrirán a las 12:00 horas en ambas jornadas. La organización recordó que los horarios están sujetos a modificaciones, por lo que recomendó revisar sus canales oficiales antes del evento.

Además de los conciertos, el Festival Bamba contará con gastronomía inspirada en distintos países de Latinoamérica, coctelería, zonas de descanso, un mercado de artesanía y espacios como Mercado Mestizo, Cocinerías, El Comedor, La Cantina y Picnic, además de sectores exclusivos para quienes adquieran los pases especiales.

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