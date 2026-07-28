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Festival Bamba confirma los horarios: Revisa a qué hora se presentarán Marc Anthony, Carlos Vives, Juanes y Fito Páez

La cuenta regresiva para el Festival Bamba ya comenzó. La organización dio a conocer los horarios oficiales de su edición inaugural, que se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, con una programación que reunirá a más de 20 artistas en dos escenarios principales: Banco de Chile y Latino.

Entre los nombres más esperados destacan Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives y Fito Páez, quienes encabezarán las jornadas del sábado y domingo.

A ellos se suman artistas como Los Vásquez, Orishas, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Jovanotti, Ráfaga, Elena Rose, Los Pericos, Coti y Álvaro Henríquez & Pettinellis, entre otros.

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La organización destaca que gracias a la organización horaria de los shows, no tendrán topes de horario, por lo que los asistentes podrán disfrutar los espectáculos de larga duración de cada artista.

Horarios del Festival Bamba: sábado 24 de octubre

Escenario Banco de Chile

  • 13:00 - 13:45: Seamoon
  • 14:30 - 15:15: Gale
  • 16:00 - 17:00: Los Pericos
  • 18:00 - 19:00: Conociendo Rusia
  • 20:00 - 21:30: Juanes
  • 22:30 - 00:00: Marc Anthony

Escenario Latino

  • 13:45 - 14:30: Catalina y Las Bordonas de Oro
  • 15:15 - 16:00: Coti
  • 17:00 - 18:00: Jovanotti
  • 19:00 - 20:00: Elena Rose
  • 21:30 - 22:30: Los Vásquez

Horarios del Festival Bamba: domingo 25 de octubre

Escenario Banco de Chile

  • 12:45 - 13:30: Aura Bae
  • 14:15 - 15:00: iLe
  • 15:45 - 16:45: Álvaro Henríquez & Pettinellis
  • 17:45 - 18:45: Bomba Estéreo
  • 19:30 - 21:00: Fito Páez
  • 22:00 - 23:30: Carlos Vives

Escenario Latino

  • 13:30 - 14:15: Çantamarta
  • 15:00 - 15:45: Paloma Murphy
  • 16:45 - 17:45: Ráfaga
  • 18:45 - 19:30: Amigo de Artistas
  • 21:00 - 22:00: Orishas

Con una gran oferta gastronómica

Las puertas del festival abrirán a las 12:00 horas en ambas jornadas. La organización recordó que los horarios están sujetos a modificaciones, por lo que recomendó revisar sus canales oficiales antes del evento.

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Además de los conciertos, el Festival Bamba contará con gastronomía inspirada en distintos países de Latinoamérica, coctelería, zonas de descanso, un mercado de artesanía y espacios como Mercado Mestizo, Cocinerías, El Comedor, La Cantina y Picnic, además de sectores exclusivos para quienes adquieran los pases especiales.

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