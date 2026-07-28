Festival Bamba confirma los horarios: Revisa a qué hora se presentarán Marc Anthony, Carlos Vives, Juanes y Fito Páez
- Por Cristian Latorre
La cuenta regresiva para el Festival Bamba ya comenzó. La organización dio a conocer los horarios oficiales de su edición inaugural, que se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, con una programación que reunirá a más de 20 artistas en dos escenarios principales: Banco de Chile y Latino.
Entre los nombres más esperados destacan Marc Anthony, Juanes, Carlos Vives y Fito Páez, quienes encabezarán las jornadas del sábado y domingo.
A ellos se suman artistas como Los Vásquez, Orishas, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Jovanotti, Ráfaga, Elena Rose, Los Pericos, Coti y Álvaro Henríquez & Pettinellis, entre otros.Ir a la siguiente nota
La organización destaca que gracias a la organización horaria de los shows, no tendrán topes de horario, por lo que los asistentes podrán disfrutar los espectáculos de larga duración de cada artista.
Horarios del Festival Bamba: sábado 24 de octubre
Escenario Banco de Chile
- 13:00 - 13:45: Seamoon
- 14:30 - 15:15: Gale
- 16:00 - 17:00: Los Pericos
- 18:00 - 19:00: Conociendo Rusia
- 20:00 - 21:30: Juanes
- 22:30 - 00:00: Marc Anthony
Escenario Latino
- 13:45 - 14:30: Catalina y Las Bordonas de Oro
- 15:15 - 16:00: Coti
- 17:00 - 18:00: Jovanotti
- 19:00 - 20:00: Elena Rose
- 21:30 - 22:30: Los Vásquez
Horarios del Festival Bamba: domingo 25 de octubre
Escenario Banco de Chile
- 12:45 - 13:30: Aura Bae
- 14:15 - 15:00: iLe
- 15:45 - 16:45: Álvaro Henríquez & Pettinellis
- 17:45 - 18:45: Bomba Estéreo
- 19:30 - 21:00: Fito Páez
- 22:00 - 23:30: Carlos Vives
Escenario Latino
- 13:30 - 14:15: Çantamarta
- 15:00 - 15:45: Paloma Murphy
- 16:45 - 17:45: Ráfaga
- 18:45 - 19:30: Amigo de Artistas
- 21:00 - 22:00: Orishas
Con una gran oferta gastronómica
Las puertas del festival abrirán a las 12:00 horas en ambas jornadas. La organización recordó que los horarios están sujetos a modificaciones, por lo que recomendó revisar sus canales oficiales antes del evento.
Además de los conciertos, el Festival Bamba contará con gastronomía inspirada en distintos países de Latinoamérica, coctelería, zonas de descanso, un mercado de artesanía y espacios como Mercado Mestizo, Cocinerías, El Comedor, La Cantina y Picnic, además de sectores exclusivos para quienes adquieran los pases especiales.
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