Se presentará en Ruidosa Fest 2026: Miss Mundo Chile tocará con su banda de death metal

05 jul. 2026 - 22:06 hrs.

Ignacia Fernández sorprendió a muchos cuando participó en el certamen de Miss Mundo Chile, no solo por su simpatía y belleza, sino también por una faceta que pocos conocían: es la vocalista de una banda de death metal progresivo.

Se trata de DECESSUS, agrupación con la que ha desarrollado una carrera musical que la ha llevado a presentarse en distintos escenarios internacionales, consolidándose dentro de la escena metalera.

De los escenarios internacionales a Ruidosa Fest

La banda ha recorrido diversos países presentándose en festivales internacionales. Incluso, fue parte del mismo cartel que Linkin Park, al presentarse durante la misma jornada de uno de los eventos.

Ahora, DECESSUS tendrá una nueva vitrina, esta vez en Chile, al ser confirmada como parte del line-up de Ruidosa Fest 2026, el festival impulsado por Francisca Valenzuela, que reúne a artistas mujeres y disidencias en torno a la música, la creatividad y la comunidad.

La presentación marcará uno de los shows nacionales más importantes de la banda y permitirá al público chileno ver en vivo su propuesta musical.

¿Cuándo será Ruidosa Fest 2026?

La nueva edición de Ruidosa Fest se realizará los días 10 y 11 de octubre en el Parque O'Higgins, en Santiago.

Las entradas comenzarán a venderse este lunes 6 de julio, a partir de las 10:00 horas, para un evento que volverá a reunir a destacadas artistas nacionales e internacionales en uno de los festivales más importantes dedicados a visibilizar el talento femenino y de las disidencias.