Connect 3 regresa al campamento: Lanzan el primer tráiler de "Camp Rock 3"

05 jul. 2026 - 21:27 hrs.

Después de años de espera, los fanáticos de la exitosa saga juvenil ya pueden ver las primeras imágenes de Camp Rock 3, la nueva entrega de la franquicia que marcó a toda una generación.

La historia comenzó en 2008 con Camp Rock y continuó en 2010 con Camp Rock 2: The Final Jam. Ahora, más de una década después, Disney apuesta por revivir el fenómeno con una nueva película que mezclará a los personajes originales con una nueva generación de talentos.

El primer adelanto oficial de la producción traerá de regreso a Jonas Brothers y a Demi Lovato, quienes volverán a interpretar a los integrantes de Connect 3 y a Mitchie Torres, respectivamente.

Además de protagonizar la cinta, los artistas también participaron como productores ejecutivos del proyecto. A ellos se sumará la actriz Maria Canals-Barrera, quien retomará su papel de Connie, la madre de Mitchie.

¿De qué trata "Camp Rock 3"?

Según muestran las primeras imágenes, la trama se desarrollará en medio de la esperada gira de reunión de Connect 3. Sin embargo, los planes de la banda cambian cuando pierden inesperadamente a su telonero.

Ante esta situación, la banda regresa a Camp Rock con una nueva misión: encontrar a la próxima gran estrella que los acompañará en los escenarios.

A lo largo de la competencia, los campistas buscarán quedarse con el codiciado puesto, mientras se desarrollan nuevas amistades, rivalidades, romances y desafíos que prometen dar forma a esta nueva etapa de la franquicia.

¿Cuándo se estrena?

La nueva película llegará a la pantalla el próximo 13 de agosto a través de Disney Channel. En tanto, un día después estará disponible en la plataforma de streaming de la compañía, donde los seguidores podrán reencontrarse con el universo de Camp Rock y conocer a los nuevos protagonistas de esta historia musical.