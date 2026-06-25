El regreso del fiel compañero de Shrek: "Burro" tendrá su propia película y ya tiene fecha de estreno

25 jun. 2026 - 17:36 hrs.

Uno de los personajes más queridos de la franquicia de animación “Shrek” llegará por primera vez como protagonista a la pantalla grande. Se trata de “Burro”, el inseparable compañero del ogro verde, quien tendrá su propia película enfocada en conocer más sobre sus orígenes.

La cinta fue anunciada oficialmente y llegará a los cines el 30 de junio de 2028, con el regreso del comediante, actor y cantante estadounidense Eddie Murphy, quien volverá a prestar su voz al querido personaje.

La historia buscará mostrar cómo un simple burro llegó a convertirse en el carismático personaje que acompañó a Shrek en sus grandes aventuras desde el estreno de la primera película en 2001.

“Shrek” se convirtió en una de las franquicias más exitosas de DreamWorks, con cuatro películas principales estrenadas entre 2001 y 2010, además de spin-offs como “El gato con botas”. La saga destacó por su humor, referencias a la cultura popular y por darle una nueva mirada a los clásicos cuentos de hadas.

La nueva cinta será dirigida por Charlie Bean, artista de guiones gráficos que ha trabajado en series como “El laboratorio de Dexter”, “Las chicas superpoderosas” y “La vaca y el pollito”. En tanto, la producción estará a cargo de Rebecca Huntley, conocida por su trabajo en películas como “Kung Fu Panda 4” y “Los tipos malos”.

El estreno de “Burro” llegará un año después del regreso de la saga principal, ya que “Shrek 5” está programada para llegar a los cines durante el verano de 2027, lo que marcará el retorno de los personajes originales de la franquicia.