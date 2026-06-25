El regreso del fiel compañero de Shrek: "Burro" tendrá su propia película y ya tiene fecha de estreno
- Por Francisca Mieres
Uno de los personajes más queridos de la franquicia de animación “Shrek” llegará por primera vez como protagonista a la pantalla grande. Se trata de “Burro”, el inseparable compañero del ogro verde, quien tendrá su propia película enfocada en conocer más sobre sus orígenes.
La cinta fue anunciada oficialmente y llegará a los cines el 30 de junio de 2028, con el regreso del comediante, actor y cantante estadounidense Eddie Murphy, quien volverá a prestar su voz al querido personaje.
La historia buscará mostrar cómo un simple burro llegó a convertirse en el carismático personaje que acompañó a Shrek en sus grandes aventuras desde el estreno de la primera película en 2001.Ir a la siguiente nota
“Shrek” se convirtió en una de las franquicias más exitosas de DreamWorks, con cuatro películas principales estrenadas entre 2001 y 2010, además de spin-offs como “El gato con botas”. La saga destacó por su humor, referencias a la cultura popular y por darle una nueva mirada a los clásicos cuentos de hadas.
La nueva cinta será dirigida por Charlie Bean, artista de guiones gráficos que ha trabajado en series como “El laboratorio de Dexter”, “Las chicas superpoderosas” y “La vaca y el pollito”. En tanto, la producción estará a cargo de Rebecca Huntley, conocida por su trabajo en películas como “Kung Fu Panda 4” y “Los tipos malos”.
El estreno de “Burro” llegará un año después del regreso de la saga principal, ya que “Shrek 5” está programada para llegar a los cines durante el verano de 2027, lo que marcará el retorno de los personajes originales de la franquicia.
Notas relacionadas