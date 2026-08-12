Sernac emite alerta de seguridad por defecto en auto que podría causar accidentes: Revisa el modelo afectado y cómo reparar gratis

12 ag. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este martes una alerta de seguridad para un modelo de autos de una reconocida marca estadounidense, debido a un defecto que presenta en uno de sus dispositivos.

De acuerdo al organismo, se trata de vehículos de la marca Dodge, modelo Journey, comercializados el año 2019. Actualmente, hay 230 unidades en manos de consumidores.

¿Qué problema se detectó en los autos Dodge?

Según el Sernac, la empresa informó que algunos automóviles podrían experimentar una imagen de la cámara de retrovisión en blanco/negro/azul o invertida al poner la marcha atrás. Esto reduciría la visibilidad del conductor sobre lo que hay detrás del vehículo.

"Si el conductor ignora la advertencia de la pantalla en blanco/negro/azul o invertida y no se asegura de que sea seguro manejar el vehículo en reversa, podría ocurrir un accidente", agregaron desde el servicio.

Eso sí, desde la entidad aclararon que, conforme a lo reportado por la compañía, a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué se debe hacer en estos casos?

Verificar si el vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad, identificándose con el número de VIN.

Comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para que ejecute la campaña.

La medida de reparación consiste en el reemplazo de la cámara de retrovisión, cuya duración aproximada es de 25 minutos y no tiene costo asociado para los consumidores afectados.

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