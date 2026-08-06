¿No entiendes tu estado de cuenta? Nuevo reglamento hará más clara la información sobre las tarjetas de crédito

06 ag. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Entender cuánto costará realmente una compra con tarjeta de crédito no siempre resulta sencillo. Tasas de interés, comisiones, CAE y cobros asociados suelen aparecer entre numerosos datos que dificultan comparar alternativas o conocer el costo final.

Por eso, se publicó un nuevo reglamento que moderniza las reglas para las tarjetas de crédito en Chile y que obligará a las entidades emisoras a entregar información más clara, uniforme y fácil de comprender. La medida busca que las personas puedan tomar decisiones con mayor conocimiento antes de contratar un producto y durante todo el tiempo que lo utilicen.

El nuevo reglamento

La actualización está contenida en el Decreto Supremo N° 75, publicado este miércoles 6 de agosto en el Diario Oficial. La normativa reemplaza íntegramente el reglamento vigente desde 2012 y fue elaborada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), junto al Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

"Este nuevo reglamento marca un antes y un después para las personas que utilizan tarjetas de crédito para pagar sus compras, ya que moderniza la relación de las personas con el sistema financiero. Lo que buscamos es que un consumidor pueda mirar su tarjeta de crédito y entender, sin necesidad de ser un experto financiero, la información que está disponible", señaló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

¿Qué cambiará para quienes tengan una tarjeta de crédito?

Uno de los principales cambios apunta a la información que las entidades deberán entregar antes de contratar una tarjeta. La idea es que todas las personas puedan comparar productos de manera más simple y conocer con mayor claridad las condiciones de cada alternativa.

Entre las nuevas exigencias se encuentran:

Información estandarizada sobre la tasa de interés, la Carga Anual Equivalente (CAE), las comisiones y los costos por atraso.

Explicación de los derechos de prepago y del cierre voluntario de la tarjeta.

Una hoja de resumen con el mismo formato para todos los emisores.

Simulaciones de compras que permitirán estimar cuánto podría terminar pagando una persona según el uso que haga de su tarjeta.

Un desglose más claro de comisiones, tasas de interés y gastos de cobranza.

Un glosario con conceptos financieros explicados en un lenguaje sencillo.

Los estados de cuenta también tendrán un nuevo formato

La normativa también modificará el estado de cuenta mensual, uno de los documentos más utilizados por quienes tienen una tarjeta de crédito.

A partir de la entrada en vigencia del reglamento, este documento destacará el monto total a pagar y la fecha límite para hacerlo.

Además, incluirá advertencias redactadas en un lenguaje simple sobre las diferencias entre pagar la totalidad de la deuda, el monto mínimo o una cifra inferior, lo que entregará más herramientas para prevenir el sobreendeudamiento.

"La transparencia no consiste sólo en entregar información, sino en que esta sea comprensible y útil para las personas. Con este reglamento avanzamos hacia un estándar que permitirá conocer con mayor claridad los costos de una tarjeta de crédito y las consecuencias de las distintas alternativas de pago, lo que contribuirá a prevenir el sobreendeudamiento", explicó la directora nacional (s) del SERNAC, Carolina González.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas?

Aunque el reglamento ya fue publicado en el Diario Oficial, los cambios no serán inmediatos.

Según el artículo primero transitorio del Decreto Supremo N° 75, la normativa entrará en vigencia 18 meses después de su publicación. Este plazo permitirá a las entidades emisoras adecuar sus contratos, hojas de resumen, estados de cuenta, cotizaciones, plataformas digitales y demás sistemas a las nuevas exigencias.

Una vez que el reglamento comience a regir, el Sernac monitoreará su correcta implementación mediante las facultades que posee para velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores.