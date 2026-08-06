Empresa italiana quiere instalar una fábrica de chocolates en Renca: Inversión supera los US$50 millones

06 ag. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa italiana Master Martini ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto, con el que busca construir una nueva planta industrial en Renca destinada a la elaboración de chocolates, cremas vegetales y bebidas vegetales. La inversión supera los US$50 millones.

La iniciativa corresponde a la filial chilena de la compañía, perteneciente al grupo italiano Unigra, y contempla levantar un complejo productivo en Camino Lo Boza 8650, en un terreno de más de 36 mil metros cuadrados.

La fábrica

Master Martini es una empresa especializada en la fabricación de ingredientes para las industrias del chocolate, la confitería y la heladería. Su catálogo incluye chocolates, margarinas, mantecas especiales, aceites para fritura, premezclas, cremas vegetales y bebidas vegetales de la marca Orasì.

La nueva instalación estará enfocada precisamente en esa producción. Según los antecedentes presentados al SEIA, la capacidad mensual proyectada alcanza:

1.168.200 kilogramos de chocolate y sucedáneos.

173.500 kilogramos de cremas vegetales.

454.300 kilogramos de extracto de bebidas vegetales de soya, arroz y avena.

Así será el proyecto en Renca

El complejo industrial se desarrollará sobre un predio de 36.579,18 metros cuadrados y contará con una superficie construida total de 21.126,33 metros cuadrados. De ese total, 8.987 m² corresponden a edificaciones existentes y 12.309 m² serán nuevas construcciones que se ejecutarán durante un plazo estimado de 12 meses.

"La operación se desarrollará en un galpón industrial principal, complementado con oficinas administrativas, bodegas, casino, estacionamientos, servicios higiénicos y salas técnicas, lo que conforma un complejo industrial diseñado para el desarrollo integral de las actividades productivas", señala Master Martini en la documentación ingresada al SEIA.

¿Cuándo comenzará la construcción y cuántos empleos considera?

El cronograma presentado por la empresa establece que las obras comenzarían en febrero de 2027, finalizarían en enero de 2028 y la operación de la planta partiría durante febrero del mismo año.

Durante la etapa de construcción se contempla un mínimo de 20 trabajadores al inicio de las faenas y un máximo de 150 personas, considerando tanto personal contratado directamente como trabajadores de empresas subcontratistas.

Una vez que la planta entre en funcionamiento, la proyección considera una dotación máxima de 240 trabajadores.