Estuvo oculto durante décadas: Histórico puente de 1926 reapareció tras las intensas lluvias en la región de Coquimbo

06 ag. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectaron recientemente a la región de Coquimbo dejaron un inesperado hallazgo en el sector de Arrayán Costero, al norte de La Serena.

La fuerza del agua removió la vegetación y permitió que reapareciera un histórico puente de piedra construido en 1926, cuya existencia era desconocida para gran parte de los vecinos.

Junto con la estructura, también quedó al descubierto una bóveda de cañón —una construcción formada por una sucesión de arcos que facilita el paso del agua—, la que resistió sin daños la activación de una quebrada y permitió mantener la conectividad del sector.

Un puente histórico

José Durán, vecino del sector desde hace más de una década, explicó al diario El Día que el hallazgo comenzó gracias a una observación realizada por su esposa. "Fue mi señora quien leyó la fecha en el cemento. Ese número nos llenó de curiosidad y emoción", relató.

Según contó, en un principio pensaron que se trataba de una simple alcantarilla, pero luego comprendieron que estaban frente a una construcción con un importante valor histórico y arquitectónico.

"Está hecho con piedras cortadas a mano y una mampostería muy sólida. La quebrada no le hizo nada. Durante todos los años que hemos estado aquí, hemos visto cómo resiste las crecidas. Es una obra muy bien ejecutada", destacó.

De acuerdo con Durán, el puente podría haber formado parte del antiguo camino que unía La Serena con La Higuera durante la época de mayor actividad minera en esa comuna.

En la misma línea, la escritora y fotógrafa Madeleine Herrera Contreras, quien ha investigado la historia de Arrayán Costero, señaló que el descubrimiento podría estar vinculado a antiguos trazados del denominado Camino Real.

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