Conductora de aplicación fue secuestrada y obligada a retirar dinero en La Serena: Hay dos detenidos en prisión preventiva

06 ag. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una conductora de una aplicación de transporte fue víctima de un violento robo con retención de víctima y extorsión en la comuna de La Serena, región de Coquimbo, luego de ser intimidada por dos pasajeros que abordaron su vehículo durante un viaje. Los sujetos la amenazaron de muerte y la obligaron a entregar dinero en efectivo, además de recorrer distintos cajeros automáticos para realizar retiros bancarios.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los delincuentes abordaron el automóvil como pasajeros y, pocos metros después de iniciado el trayecto, comenzaron a amenazar a la conductora para sustraer sus pertenencias y el dinero que mantenía consigo.

Posteriormente, revisaron sus objetos personales y la obligaron, mediante amenazas verbales y físicas, a trasladarse a distintas sucursales y cajeros automáticos para retirar dinero desde sus cuentas y entregárselo.

Tras concretar los retiros de efectivo en, al menos, tres puntos bancarios de la comuna, los sujetos le ordenaron a la víctima conducir hasta un sector con escaso tránsito peatonal. En ese lugar descendieron del vehículo y escaparon, mientras la mujer se dirigió de inmediato a una unidad policial para denunciar lo ocurrido.

¿Qué dijo Carabineros?

La investigación quedó en manos del OS-9 de Carabineros, cuyos funcionarios realizaron diversas diligencias para identificar a los presuntos responsables. Con los antecedentes recopilados y una orden de entrada y registro autorizada por el tribunal competente, personal especializado logró detener a los dos imputados en situación de flagrancia.

El teniente Felipe Cortés, del OS-9 de Carabineros de Coquimbo, informó que "se logró la detención de dos imputados vinculados a los delitos de extorsión y amenazas de muerte. La víctima, conductora de una aplicación de transporte, había sido intimidada durante su recorrido y obligada a realizar múltiples giros de dinero en efectivo en diversos cajeros automáticos de la comuna. De esta forma, tras el análisis criminal y diligencias investigativas, se logró identificar a los autores y posteriormente ser detenidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público".

Los imputados fueron formalizados por el delito de robo con retención de víctima. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos y fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

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