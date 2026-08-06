Hasta 15 horas sin servicio: Las 5 comunas con cortes de agua programados para este jueves en la RM

06 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que cinco comunas tendrán corte de agua este jueves 6 de agosto en la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención en la red.

Según lo informado por la compañía, las interrupciones podrían extenderse hasta por 15 horas en los sectores más afectados. Este periodo es un estimado, por lo que se aconseja estar atento a las cuentas oficiales de la empresa ante cualquier actualización.

Las comunas con cortes de agua este jueves

A continuación, revisa el detalle de los sectores afectados para este jueves 6 de agosto:

Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

La Granja: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves.

Huechuraba: Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes 7 de agosto.

La Florida: Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes 7 de agosto.

Puente Alto:

Sector 1: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

Sector 2: Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes 7 de agosto.

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