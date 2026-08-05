Carlos Palacios se desmarca de su suegro tras ser detenido por tráfico de drogas

05 ag. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras intenta dejar atrás un complejo momento deportivo en Boca Juniors, Carlos Palacios debió enfrentar una situación completamente ajena a la cancha. El futbolista chileno decidió salir a aclarar públicamente su posición luego de que su suegro fuera detenido en un operativo antidrogas realizado en la comuna de Peñaflor, caso en el que también fue incautado un vehículo de su propiedad.

El operativo antidrogas

En el operativo fue detenido Sebastián Guerra Soto, quien, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, sería uno de los presuntos líderes de la organización criminal conocida como "Los Pájaros", de La Legua.

Tras su captura, el imputado quedó en prisión preventiva. Además, durante las diligencias fueron incautados cerca de 70 ladrillos de cocaína, dinero en efectivo, dos armas de fuego y un automóvil Mercedes Benz perteneciente al volante, vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar droga en distintos sectores del sur de Santiago.

¿Qué dijo Carlos Palacios?

Luego de que la noticia se difundiera ampliamente, el entorno del futbolista emitió un comunicado, publicado por TyC Sports, para aclarar que Palacios no mantiene vínculo con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

En el texto se afirma que su nombre "no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta de investigación" de la Policía de Investigaciones. Asimismo, se precisa que el jugador permanece en Argentina concentrado exclusivamente en su recuperación física.

El comunicado agrega que "Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota".

Además, el volante manifestó que se reserva el derecho a tomar acciones legales contra publicaciones que considere injuriosas, calumniosas o difamatorias.

La investigación sigue en desarrollo

Pese a la declaración del futbolista, la investigación continúa para establecer todas las circunstancias relacionadas con el caso.

En ese contexto, el jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, sostuvo que "se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas, o si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos".

Hasta ahora, la postura de Carlos Palacios se mantiene sin cambios: a través de su comunicado aseguró que no forma parte de la causa y que continúa en Argentina dedicado a su recuperación y a su presente en Boca Juniors.