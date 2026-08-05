Transportaban droga y más de $544 millones en efectivo: Detienen a tres ciudadanos bolivianos en Coquimbo

05 ag. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Coquimbo detuvo a tres ciudadanos de nacionalidad boliviana por infracción a la Ley de Drogas y por mantener en su poder más de $544 millones en efectivo cuya procedencia no pudieron acreditar.

El procedimiento se registró durante la madrugada de este miércoles, cuando personal policial realizaba controles vehiculares preventivos en distintos sectores de la comuna de Coquimbo. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron un automóvil que se desplazaba con destino a la ciudad de Arica.

Durante la revisión del vehículo, Carabineros detectó una gran cantidad de cajas con calzado de diversas marcas y una bolsa que contenía hojas con características similares a sustancias ilícitas. Al ser consultado, el conductor indicó que el calzado habría sido adquirido en Santiago, pero no presentó boletas, facturas ni otro documento que acreditara su origen.

Hallaron más de $544 millones en efectivo

Al revisar el portamaletas, los funcionarios encontraron tres bolsos con numerosos fajos de dinero en efectivo. Tras el conteo realizado por Carabineros, se estableció que el monto superaba los $544 millones.

De acuerdo con la información policial, el conductor señaló que el dinero pertenecía a su empleador y que debía trasladarlo hasta la ciudad de Arica. Sin embargo, indicó que desconocía su procedencia y no pudo acreditar su origen lícito.

Ante estos antecedentes, Carabineros detuvo a los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para establecer el origen del dinero, las especies y la droga incautada.

Durante el procedimiento se incautaron 15 pares de zapatillas de distintas marcas, dos balones de fútbol, un par de guantes Puma, cuatro bolsos de distintas marcas, más de $544 millones en efectivo en billetes de diversas denominaciones, cinco teléfonos celulares y droga, cuya naturaleza y cantidad será determinada mediante las pericias correspondientes.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como F.I.V.S.A., E.G.L.P. y A.L.G.G., todos de nacionalidad boliviana.

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