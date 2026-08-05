"Hemos hecho aquello que nos obliga la Contraloría": Pavez responde por test de drogas que significó salida de exsubsecretario

05 ag. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a responder este miércoles a los cuestionamientos surgidos por el examen de drogas que derivó en la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, defendiendo tanto el procedimiento aplicado por el Ejecutivo como la licitación que adjudicó el servicio al laboratorio Corthorn Health.

En entrevista con Radio Infinita, la autoridad afirmó que "solo hemos hecho aquello que nos obliga la Contraloría", recalcando que la actuación del Gobierno estuvo regulada por el instructivo del organismo fiscalizador y por un contrato ejecutado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

"Todo lo que se ha hecho en esta materia está regulado por la Contraloría y por contratos que el Estado de Chile suscribió a través de una licitación pública", sostuvo Pavez. En esa línea, enfatizó que el rol de la Subsecretaría del Interior se limitó a instruir la realización de los exámenes, recibir los resultados y notificarlos al entonces subsecretario de Hacienda.

Respecto de los antecedentes técnicos solicitados por la exautoridad, aseguró que "toda la información que me llegó del laboratorio, yo se la reenvié al subsecretario", luego de solicitar antecedentes adicionales.

Sobre las críticas por la adjudicación a Corthorn Health, Pavez explicó que el proceso fue desarrollado por el Senda debido a los plazos establecidos por la ley y precisó que solo un laboratorio presentó una oferta. "Se hizo una licitación pública a cargo del Senda, al cual postuló solo un laboratorio (...) el organismo estimó que no había razón para no adjudicarlo", afirmó. Asimismo, agregó que el oferente "cumplía con los estándares para llevar adelante este requerimiento", pese al posterior escrutinio público que ha enfrentado.

Polémica con Arturo Squella

Consultado por las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien pidió que ofreciera disculpas y lo calificó de una figura "inmoral", Pavez evitó entrar en una confrontación política.

"No me siento identificado con ese calificativo", respondió, añadiendo que "no me corresponde (...) polemizar con el senador Squella" y que la posición del Gobierno es la que ha expresado el ministro del Interior respecto del cumplimiento del procedimiento.

Megarreforma y su reciente aprobación

El subsecretario también destacó la aprobación de la denominada megarreforma, señalando que permitirá impulsar el crecimiento económico, aunque sus efectos se verán en distintos plazos.

"La reforma es tan compleja que hay efectos que se van a notar en el mediano plazo, corto plazo, y hay cosas que se van a notar en el largo plazo", afirmó. Además, sostuvo que "lo importante es diseñar un camino que nos permita transitar hacia el crecimiento (...) porque no podemos seguir creciendo al 1%".

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