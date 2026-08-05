Cohete de SpaceX chocará contra la Luna a casi 9.000 km/h: ¿Qué podría pasar tras el impacto?

05 ag. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un cohete de SpaceX, que lleva más de un año a la deriva en el espacio tras completar una misión, chocará accidentalmente contra la Luna a una velocidad de 8.690 kilómetros por hora.

Aunque la noticia ha generado preocupación y curiosidad en distintas partes del mundo, la NASA aseguró que el impacto del cohete Falcon 9 no representa ningún riesgo para la Tierra.

Según las estimaciones de los científicos, el objeto de la empresa de Elon Musk pesa cerca de 4.000 kilogramos y, al estrellarse contra la superficie lunar, podría formar un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro, además de levantar una nube de polvo y fragmentos de roca, consignó AFP.

¿Se podrá ver desde la Tierra?

El objeto quedó a la deriva en el espacio luego de completar una misión en enero de 2025. Con el paso de los meses, las fuerzas gravitacionales de la Tierra, la Luna y el Sol desviaron su trayectoria hasta ponerlo en rumbo de colisión.

Los expertos explican que el choque no será visible a simple vista debido a la enorme distancia que separa a la Tierra de la Luna y porque el destello durará apenas una fracción de segundo.

No obstante, algunos observatorios y telescopios especializados intentarán captar la nube de material expulsada tras el impacto, la que podría permanecer visible durante algunos minutos si las condiciones son favorables.

¿Por qué este choque es importante para la ciencia?

Aunque la Luna recibe constantemente impactos de meteoritos, las colisiones accidentales de objetos construidos por el ser humano son mucho menos frecuentes.

Por ello, los científicos aprovecharán este evento para estudiar cómo se forman los cráteres, cómo se dispersa el material tras un impacto y qué riesgos podrían enfrentar las futuras misiones que buscan establecer una presencia humana permanente en la Luna.

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