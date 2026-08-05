China endurece la guerra comercial con EEUU: Restringe exportación de drones y sanciona a seis empresas

05 ag. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, China anunció restricciones a las exportaciones de drones a Estados Unidos y puso a seis empresas en una lista negra, tras las sanciones comerciales adoptadas por Washington en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el trabajo forzoso.

Las tomadas por el gobierno de Donald Trump "perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de China", declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado de medidas.

"China no tiene por tanto otra opción que tomar las contramedidas necesarias en respuesta", subrayó.

A finales de julio, Estados Unidos agregó los robots humanoides y cuadrúpedos, de los cuales gran parte se fabrican en China, a una lista de importaciones prohibidas en nombre de la seguridad nacional.

"Control de las exportaciones a Estados Unidos"

"Para preservar la seguridad nacional", China va "reforzar el control de las exportaciones a Estados Unidos de bienes de doble uso -que pueden tener aplicaciones civiles y militares- relacionadas con drones", indicó el miércoles la cartera de Comercio china.

Washington también sumó a finales de julio unas 40 entidades chinas a su lista destinada a prevenir el "trabajo forzoso", en particular de la comunidad uigur en la región noroccidental china de Xinjiang.

En represalia, Pekín prohibió el miércoles "realizar transacciones, cooperar o realizar cualquier otra actividad" con seis firmas estadounidenses, incluida la empresa de biotecnología Applied DNA Sciences y la compañía de investigación en geociencias Stratum Reservoir.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, había expresado la semana pasada al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, su "profunda preocupación" ante las restricciones comerciales adoptadas por Washington.

China y Estados Unidos pasaron gran parte del año pasado enfrascados en una creciente guerra comercial, pero lograron una tregua en octubre pasado cuando Trump recibió a su homólogo chino, Xi Jinping.

Todo sobre China