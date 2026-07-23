Video muestra el impactante momento en que un tornado levanta vehículos en plena autopista de China

23 jul. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante video captado por la cámara de un automóvil muestra el momento en que un potente tornado irrumpe en una concurrida autopista de China, levantando vehículos y dejando una escena de destrucción en medio del paso del tifón Bavi.

En las imágenes se observa cómo un automóvil es elevado por la fuerza del vórtice y lanzado hacia un costado de la carretera. Segundos después, un segundo vehículo también se levanta brevemente del pavimento antes de caer violentamente.

Mientras el tornado continúa avanzando, arranca árboles de raíz y obliga a decenas de conductores a frenar de manera repentina para evitar ser alcanzados.

Más de 2,2 millones de personas fueron evacuadas

De acuerdo con The Sun, las escenas fueron registradas cuando el tifón Bavi tocó tierra el domingo en la provincia china de Zhejiang, donde sus fuertes vientos y lluvias torrenciales provocaron severas afectaciones.

Según reportaron medios estatales citados, más de 2,2 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang. A ello se suman más de 290.000 evacuados en Shanghái y otros 180.000 en la provincia de Fujian, debido al riesgo generado por el fenómeno meteorológico.

En la ciudad costera de Yueqing, el temporal derribó más de 1.300 árboles, mientras que en Shanghái fueron cancelados más de 600 vuelos en los aeropuertos internacionales de Pudong y Hongqiao.

Ericwang1101 X

El fenómeno ocurre pocas semanas después del paso del tifón Maysak, que también afectó amplias zonas de China y Vietnam. En esa ocasión, se registraron vientos de hasta 257 km/h en la ciudad de Ezhou, mientras que la meteoróloga Wang Xiaoling señaló que los tornados son extremadamente poco frecuentes en la provincia de Hubei y recordó que el último evento de este tipo ocurrió en 2021.

Las intensas precipitaciones también provocaron inundaciones en el sur de China. Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron en la ciudad de Nanning tras el desbordamiento de ríos y embalses.

Posteriormente, el tifón Maysak cruzó la provincia insular de Hainan, avanzó hacia Vietnam y continuó su trayectoria rumbo a Guangxi, donde se reportaron techos arrancados y árboles derribados en la ciudad fronteriza de Mong Cai.