Chao a los pinchazos: Reconocida marca ya prueba en la calle sus neumáticos sin aire

22 jul. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Quedarse tirado en la carretera por un clavo o perder tiempo revisando la presión del aire podría convertirse en un recuerdo. La industria automotriz avanza a pasos agigantados en una de sus transformaciones más esperadas: los neumáticos sin aire, una tecnología que promete eliminar de raíz las pinchaduras y la necesidad de inflarlos.

La propuesta, impulsada por la marca Bridgestone bajo su línea “AirFree”, dejó de ser un simple prototipo de laboratorio. Tras evolucionar a su tercera generación mediante simulaciones digitales y materiales avanzados, la firma ya comenzó oficialmente las pruebas en la calle para evaluar su rendimiento en situaciones reales.

Beneficios de los neumáticos sin aire

Para los conductores, los beneficios van mucho más allá de evitar una pana en la ruta. Al no depender de aire comprimido, se eliminan los pinchazos, las fugas y las revisiones de válvulas, lo que se traduce en un ahorro estimado de entre 5 y 10 horas al año en mantenimiento.

Además, al descartar el riesgo de avería, la rueda de repuesto deja de ser necesaria. Esto no solo libera espacio en el maletero, sino que reduce el peso del automóvil, lo que mejora directamente la eficiencia del combustible.

¿Cómo funcionan?

A diferencia de las ruedas rígidas que usan los carros de golf o la maquinaria pesada, que son duras y poco flexibles, estos neumáticos logran amortiguar el camino gracias a cuatro capas clave:

Rayos flexibles : Filamentos de resina que reemplazan al aire, soportan el peso del auto y absorben los hoyos de la calle.

: Filamentos de resina que reemplazan al aire, soportan el peso del auto y absorben los hoyos de la calle. Capa de amortiguación : Una banda intermedia que distribuye los golpes de manera uniforme para que la conducción sea suave.

: Una banda intermedia que distribuye los golpes de manera uniforme para que la conducción sea suave. El centro de encaje : Un núcleo metálico ultrarresistente que fija la rueda al auto de forma segura.

: Un núcleo metálico ultrarresistente que fija la rueda al auto de forma segura. La banda de rodado: La capa externa de goma que toca el pavimento y genera el agarre. Cuando se desgasta, se puede recambiar solo esta parte sin botar el resto del neumático.

Reducción de CO2

Más allá de la comodidad al volante, la propuesta apunta directo a la sustentabilidad. Cerca del 90% de la energía que pierde un neumático tradicional se debe a la deformación constante que sufre al rodar. Al simplificar esta estructura, la nueva tecnología disminuye la resistencia al rodamiento, lo que logra niveles de eficiencia comparables a las líneas ecológicas actuales para reducir las emisiones de CO2.

A esto se suma un enfoque de economía circular: todos sus materiales son reciclables, evitando que terminen en vertederos y permitiendo procesar las estructuras usadas para fabricar nuevas unidades.

El salto hacia la masificación

Aunque las pruebas en la calle ya están en marcha, la ingeniería continúa puliendo detalles antes de su comercialización masiva en vehículos de pasajeros. Entre los principales desafíos está evitar la acumulación de basura o piedras entre los rayos y garantizar la distribución uniforme del peso a altas velocidades.

Las estimaciones más conservadoras del sector proyectan su llegada masiva en los próximos años. Mientras tanto, el desarrollo continúa, impulsado por el avance de la movilidad eléctrica y la transición hacia vehículos más eficientes.