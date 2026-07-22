"Nos está exponiendo": el particular reclamo de los nuevos vecinos de Naya Fácil tras su llegada a Las Condes

22 jul. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La semana pasada, Naya Fácil hizo noticia por la compra de un penthouse de $1.700 millones en Las Condes. Adquirió la propiedad tras un acuerdo con el dueño: pagó la mitad al contado y abonará el resto en cuotas mensuales de $15 millones durante cinco años. Sin embargo, su llegada al sector de El Golf ya suma su primera polémica con vecinos.

Fiel a su estilo, la creadora de contenidos ha utilizado sus redes sociales para mostrar detalladamente su nuevo hogar y recorrer la propiedad. No obstante, las imágenes publicadas por la influencer encendieron las alarmas entre los residentes del sector.

La alerta de seguridad enviada por Sosafe

La inquietud de la comunidad quedó al descubierto en una publicación en la aplicación de seguridad Sosafe, mensaje que no tardó en viralizarse en otras plataformas como X. En el texto, los habitantes de la zona le dieron una particular bienvenida y enviaron un mensaje directo.

"Vecina Naya, sea muy bienvenida al barrio. Solo quisiéramos pedirle que, por favor, no siga filmando nuestras casas y departamentos, y tampoco avisando que no hay personas habitando los lugares porque nos está exponiendo", señalaba el inicio de la alerta.

Preocupación por la privacidad y riesgo de robos

En el texto, firmado por el "Grupo de Vecinos El Golf", los residentes expresaron su preocupación por la enorme audiencia de la influencer de más de 2 millones de seguidores y por el impacto que puede tener la exposición de las rutinas del barrio.

"Filmando hacia adentro de nuestros hogares está vulnerando nuestro derecho a la privacidad, que ya es complicado, pero sobre todo, haciendo un llamado masivo a conocer dinámicas de cómo funciona el espacio común, y eso puede llamar a la delincuencia en nuestras casas, incluso a la suya", explicaron.

El mensaje termina con una petición en tono formal: "Con mucho respeto, le pido que no filme más nuestra privacidad, por favor". Hasta ahora, la influencer no ha dicho nada al respecto, ya que está en la región de Coquimbo entregando ayuda a las familias afectadas por el sistema frontal.

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