Naya Fácil presenta a su nueva pareja en redes sociales: Compartió su primera fotografía juntos

05 jul. 2026 - 20:48 hrs.

La influencer Naya Fácil decidió mostrarse públicamente junto al hombre con el que está saliendo, luego de varios días en que había preferido mantener esta nueva etapa sentimental lejos de la exposición en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde la creadora de contenido compartió una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen aparece disfrutando de un paisaje nevado junto a Aarón, quien la sostiene en sus brazos mientras ambos sonríen a la cámara.

La foto que confirmó el nuevo romance.

@naya_facil

Durante los últimos días, Naya había hablado en sus historias de Instagram sobre un misterioso hombre con el que estaba saliendo, aunque evitó revelar su identidad o mostrarlo públicamente.

Incluso, explicó que esta vez quería vivir el proceso de una manera diferente, sin exponer todos los detalles desde el inicio, ya que consideraba que esta etapa era especial y prefería avanzar con mayor tranquilidad.

Sin embargo, con esta publicación decidió dar un paso más y compartir por primera vez una imagen junto a su pareja, dejando atrás parte del misterio que rodeaba este nuevo romance.

Aunque todavía no ha entregado mayores antecedentes sobre Aarón ni sobre cómo comenzó la relación, la fotografía confirma que ambos están viviendo un buen momento y que la influencer se siente cómoda mostrando parte de esta nueva etapa a sus seguidores.

@naya_facil

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus "facilines", quienes llenaron la imagen de comentarios felicitándola y deseándole éxito en esta nueva historia de amor, mientras Naya continúa compartiendo, con cautela, algunos momentos de este romance que recién comienza.

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